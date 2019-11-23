Исполняющей обязанности главы ВФЛА была избрана Юлия Тарасенко. «Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России и в Минспорта», — отметил Шляхтин. 21 ноября Шляхтин был временно отстранен по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU).

Футбол Тренер «Зенита» Семак лестно высказался о Дзюбе Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, говоря о победе команды над казанским "Рубином", отметил вклад нападающего Артема Дзюбы в результат, передает Sport24.

Экономика Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Общество Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.

Происшествия Малайзия задержала судно с россиянином и украинцами В территориальных водах Малайзии Агентство по охране морских границ задержало сухогруз New Orion с экипажем из одного россиянина и 22 граждан Украины.

Экономика Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Здоровье Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников Со своей практики, и основываясь на опыте коллег, Мясников отмечает, что часто, как это ни парадоксально, россияне игнорируют серьезные симптомы, но при этом с теми проблемами, которые можно решить самостоятельно, бегут к врачу или вызывают «скорую помощь».

Общество В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.

Космос Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).

Происшествия Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.

Энергетика Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.