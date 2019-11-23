Спорт
Lenta.ruГлава российской легкой атлетики ушел в отставку
Исполняющей обязанности главы ВФЛА была избрана Юлия Тарасенко. «Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России и в Минспорта», — отметил Шляхтин. 21 ноября Шляхтин был временно отстранен по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU).
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Футбол
Тренер «Зенита» Семак лестно высказался о Дзюбе
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, говоря о победе команды над казанским "Рубином", отметил вклад нападающего Артема Дзюбы в результат, передает Sport24.
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Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Общество
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Политика
Медведев призвал стесняющихся «Единой России» выйти из партии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что самовыдвиженцы из партии «Единая Россия» на выборах скорее запутали избирателей, что не помогло их избранию.
Общество
В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
Общество
Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна
Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Малайзия задержала судно с россиянином и украинцами
В территориальных водах Малайзии Агентство по охране морских границ задержало сухогруз New Orion с экипажем из одного россиянина и 22 граждан Украины.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Общество
Минздраву посулили выговор за новые правила медосмотра для водителей
Министерство здравоохранения заслуживает выговор за техническое воплощение идеи ужесточения порядка медосмотра для водителей.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Экономика
Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак
Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Со своей практики, и основываясь на опыте коллег, Мясников отмечает, что часто, как это ни парадоксально, россияне игнорируют серьезные симптомы, но при этом с теми проблемами, которые можно решить самостоятельно, бегут к врачу или вызывают «скорую помощь».
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Культура
Госпитализирован российский участник «Детского Евровидения»
Армия и оружие
«Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел
Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном.
Космос
Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС
Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
Наука
Фронтир нейронаук. Зрачок покажет болезнь Паркинсона
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Футбол
«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии
Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев дал прогноз на матч 13-го тура АПЛ сезона 2019/20 «Вест Хэм Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой выложил в сеть живое выступление Аллы Пугачевой
Выступление Аллы Пугачевой россияне оценили как атмосферное, но некоторые все же отметили, что певица уже не та, что в былые годы - возраст все же дает о себе знать.
Киберспорт
Virtus.pro подписала epileptick1d
Кино