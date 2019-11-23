Спорт

Lenta.ruLenta.ruГлава российской легкой атлетики ушел в отставку

Исполняющей обязанности главы ВФЛА была избрана Юлия Тарасенко. «Все остальные вопросы будут рассматриваться в рабочей группе Олимпийского комитета России и в Минспорта», — отметил Шляхтин. 21 ноября Шляхтин был временно отстранен по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU).
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