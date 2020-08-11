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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии

Мария Колесникова, глава избирательного штаба Виктора Бабарико, который ранее был арестован в Белоруссии, записала видеообращение к властям республики и нации. Соответствующий ролик выложил Telegram-канал издания Tut.by.В источнике
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РИА Новости

Глава штаба Бабарико выступила с призывом прекратить насилие в Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:51
Газета.Ru

Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:19
Комсомольская правда

Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала остановить насилие в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 15:17
Коммерсантъ

Глава штаба Бабарико выступила с обращением к белорусам и властям

Коммерсантъвчера в 16:06
Интерфакс

Соратница Тихановской опубликовала видеообращение

Интерфаксвчера в 15:58
РБК

Глава штаба Бабарико попросила белорусов поберечь себя

РБКвчера в 15:24
Lenta.ru

Соратница Тихановской обратилась к жителям и властям Белоруссии

Lenta.ruвчера в 16:10
КП - Беларусь

«Властям сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен». Колесникова записала видеообращение

КП - Беларусьвчера в 15:41

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости22:44
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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