Политика
Газета.RuГлава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Мария Колесникова, глава избирательного штаба Виктора Бабарико, который ранее был арестован в Белоруссии, записала видеообращение к властям республики и нации. Соответствующий ролик выложил Telegram-канал издания Tut.by.
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Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала остановить насилие в Белоруссии
Комсомольская правда15:17
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Автоматически обработано 7376 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
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