Политика

Газета.RuГазета.RuГлава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии

Мария Колесникова, глава избирательного штаба Виктора Бабарико, который ранее был арестован в Белоруссии, записала видеообращение к властям республики и нации. Соответствующий ролик выложил Telegram-канал издания Tut.by.
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