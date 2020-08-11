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Происшествия За домом модельера Ив Сен-Лорана нашли труп 30-летней давности Работники организации по восстановлению зданий нашли мумию под кучей досок и щебня в здании позади дома модельера Ив Сен-Лорана в престижном районе французской столицы, в нескольких минутах от Дома инвалидов и официальной резиденции французского премьер-министра.

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Футбол «Ливерпуль» согласовал контракт с хавбеком «Баварии» Мерсисайдцы уже вступили в переговоры с футболистом и согласовали условия личного контракт.

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