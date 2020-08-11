Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Смотрите также
Полиция допросила мужа Легкоступовой
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
52 ребенка заразились коронавирусом в лагере в Ивановской области
Минздрав предупредил о связи кальянов с пандемией коронавируса
Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды жилых домов
Microsoft официально объявила о выпуске Xbox Series X в ноябре
Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми из-за отвалившегося колеса
В Минске совершено нападение на журналистов «Русской службы Би-би-си»
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
В ходе стрельбы у Белого дома в США ранен сотрудник Секретной службы
37-летняя актриса Наталья Рудова ждет ребенка
Лукашенко провёл совещание по проблемам пищепрома
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболу
Соперница Лукашенко призвала сторонников прекратить протесты
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Соратница Тихановской Колесникова отказалась уезжать из Белоруссии
Вероника Цепкало выступила с обращением к Светлане Тихановской
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
ВВП России во II квартале упал на 8,5%
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Xiaomi представила юбилейный флагман
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Мария Колесникова, глава избирательного штаба Виктора Бабарико, который ранее был арестован в Белоруссии, записала видеообращение к властям республики и нации. Соответствующий ролик выложил Telegram-канал издания Tut.by.В источнике
Подробнее о событии
Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала остановить насилие в Белоруссии
Комсомольская правдавчера в 15:17