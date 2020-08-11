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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии

Мария Колесникова, глава избирательного штаба Виктора Бабарико, который ранее был арестован в Белоруссии, записала видеообращение к властям республики и нации. Соответствующий ролик выложил Telegram-канал издания Tut.by.В источнике
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РИА Новости

Соратница Тихановской призвала прекратить насилие в Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:51
Газета.Ru

Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:19
Комсомольская правда

Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала остановить насилие в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 15:17
Коммерсантъ

Глава штаба Бабарико выступила с обращением к белорусам и властям

Коммерсантъвчера в 16:06
Интерфакс

Соратница Тихановской опубликовала видеообращение

Интерфаксвчера в 15:58
РБК

Глава штаба Бабарико попросила белорусов поберечь себя

РБКвчера в 15:24
Lenta.ru

Соратница Тихановской обратилась к жителям и властям Белоруссии

Lenta.ruвчера в 16:10
КП - Беларусь

«Властям сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен». Колесникова записала видеообращение

КП - Беларусьвчера в 15:41

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
Полиция допросила мужа Легкоступовой
REGNUMвчера в 08:28
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Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии

Жена экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение к общественности, в котором призвала признать победу кандидата Светланы Тихановской, как единственного легитимно избранного президента страны.
Городовойвчера в 14:34
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Появилось видео с угрожающим подростку гранатой в Минске омоновцем

В сети появилось видео, на котором сотрудник ОМОНа в Минске угрожает гранатой подростку на протестах, которые уже третий день проходят в Белоруссии из-за прошедших в стране президентских выборов.
Известиявчера в 15:57
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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