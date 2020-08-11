Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
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Мария Колесникова, глава избирательного штаба Виктора Бабарико, который ранее был арестован в Белоруссии, записала видеообращение к властям республики и нации. Соответствующий ролик выложил Telegram-канал издания Tut.by.В источнике
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Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала остановить насилие в Белоруссии
Комсомольская правдавчера в 15:17