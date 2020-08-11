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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии

Мария Колесникова, глава избирательного штаба Виктора Бабарико, который ранее был арестован в Белоруссии, записала видеообращение к властям республики и нации. Соответствующий ролик выложил Telegram-канал издания Tut.by.В источнике
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РИА Новости

Глава штаба Бабарико выступила с призывом прекратить насилие в Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:51
Газета.Ru

Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 16:19
РБК

Глава штаба Бабарико попросила белорусов поберечь себя

РБКвчера в 15:24
Коммерсантъ

Глава штаба Бабарико выступила с обращением к белорусам и властям

Коммерсантъвчера в 16:06
Интерфакс

Соратница Тихановской опубликовала видеообращение

Интерфаксвчера в 15:58
Lenta.ru

Соратница Тихановской обратилась к жителям и властям Белоруссии

Lenta.ruвчера в 16:10
Комсомольская правда

Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала остановить насилие в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 15:17
КП - Беларусь

«Властям сложно признать, что не иллюзорные кукловоды из-за рубежа, а сами белорусы хотят перемен». Колесникова записала видеообращение

КП - Беларусьвчера в 15:41

Получены доказательства существования океана под поверхностью Цереры

Специалисты полагают, что океан располагается на Церере на глубине приблизительно 40 км. По их мнению, он возник около 20 млн лет назад после того, как Церера столкнулась с другим небесным телом.
Evo-rus.comвчера в 11:11
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Лопетеги: «Фокусируемся на матче с одним из лучших клубов в истории спорта»

Главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги прокомментировал победу над "Вулверхэмптоном" (1:0) в четвертьфинале Лиги Европы и поделился ожиданиями от полуфинального поединка с "Манчестер Юнайтед".Я очень горд своими игроками, потому что нам противостояла очень хорошая команда.
Soccer.ru19:56

Тихановская в видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в размещенном на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из республики, отметив, что это ее самостоятельное решение.
Инфоросвчера в 05:30
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев во вторник.
Интерфаксвчера в 13:10
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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