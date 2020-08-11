Политика
Газета.RuГлава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Мария Колесникова, глава избирательного штаба Виктора Бабарико, который ранее был арестован в Белоруссии, записала видеообращение к властям республики и нации. Соответствующий ролик выложил Telegram-канал издания Tut.by.
Читать в источнике
Оценить218
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова призвала остановить насилие в Белоруссии
Комсомольская правдавчера в 15:17
Автоматически обработано 7376 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7376 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Автоспорт
Гонщик «Ред Булл» Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия «Формулы-1»
Аргументы и Факты 09 августа в 12:49
Политика
Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море
Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший представитель президента Украины в так называемой Автономной республики Крым (с представительством в Херсоне) Борис Бабин, ссылаясь на слухи, заявил, что российский корабль в Азовском море приблизился к побережью Украины менее чем на 2 мили.
Новый День 01:58
Футбол
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
РИА Новости вчера в 17:14
Общество
В ТК внесли изменения о выплатах сотрудникам при ликвидации компании
Работники при ликвидации компаний получат дополнительные гарантии. Они обеспечиваются вступившими в силу изменениями в Трудовой кодекс.
ФедералПресс вчера в 23:54
Политика
У дочери Путина после вакцины от коронавируса поднималась температура
Примечательно, что директор института, где была разработана вакцина, не смог пояснить, при каких обстоятельствах дочь Путина прошла иммунизацию.
Московский Комсомолец вчера в 13:00
Происшествия
В Беларуси задержаны организаторы массовых беспорядков
Российская газета 01:43
Энергетика
Трамп поблагодарил Россию за ее вклад в американскую энергетику
Президент США Дональд Трамп отметил вклад России и Саудовской Аравии в улучшение состояния американской энергетики.
Известия 00:40
Политика
В США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
В эфире телеканала Fox News помощница президента США Келлиан Конуэй заявила о том, что российская вакцина от коронавируса прошла слишком мало испытаний, передает РИА Новости.
Shraibikus News 01:45
Происшествия
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ru вчера в 10:37
Происшествия
Михаила Ефремова увезли из суда в больницу с подозрением на инсульт
В бессознательном состоянии подсудимого увезли в реанимацию Боткинской больницы с подозрением на инсульт.
BFM.ru вчера в 10:22
Происшествия
Михаил Ширвиндт прокомментировал сообщения о ДТП с участием отца
RT на русском вчера в 15:10
Политика
Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь
Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты 10 августа в 07:05
Футбол
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
Санкт-петербургский "Зенит" обыграл волгоградский "Ротор" в первом туре чемпионата России по футболу.
РИА Новости вчера в 13:00
Футбол
«Интер» победил «Байер» и стал первым полуфиналистом Лиги Европы
Миланский клуб стал первым полуфиналистом Лиги Европы, где встретится с победителем пары «Шахтер» — «Базель».
Матч ТВ 10 августа в 16:56
Шоу-бизнес
Михалкова отрицает слухи о романах с «Уральскими пельменями»
Мойка78 10 августа в 23:55
Футбол
«Сочи» хочет заявить Меркеля как казахстанца, у игрока нет паспорта
"Сочи" пытается заявить полузащитника Александра Меркеля на РПЛ как казахстанца.
Soccer.ru вчера в 15:32
Гаджеты
Производитель Nokia получил $230 млн инвестиций
Производитель смартфонов Nokia компания HMD Global привлекла $230 млн инвестиций, сообщает 11 августа портал CNews.
ИА Красная Весна вчера в 15:25
Экономика
Держать планку: кабмин хочет снизить эквайринг в рамках нацпроекта
Правительство обсуждает снижение комиссии за эквайринг для малых и средних компаний — уже после 30 сентября ее могут зафиксировать на уровне, не превышающем 1%. Нововведение будет действовать в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили «Известиям» два источника, близких к кабмину.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
37-летняя актриса Наталья Рудова ждет ребенка
На видео Рудова запечатлена на летней веранде в Москве в компании молодого человека, имя которого еще не известно.
CT news вчера в 11:53
Армия и оружие
Yahoo News Japan: Япония в 2021 году создаст спецподразделение РЭБ
Весной следующего года Япония создаст специальное подразделение радиоэлектронной борьбы в рамках укрепления своей военной мощности.
Актуальные Новости вчера в 08:09
Армия и оружие
Шойгу проверит в Комсомольске-на-Амуре выполнение гособоронзаказа
RT на русском вчера в 20:42
Общество
В Петербурге почтят память погибших моряков подлодки «Курск»
Атомный подводный ракетоносный крейсер «Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 м. На его борту находились 118 человек, все они погибли.
РБК вчера в 19:18
Общество
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости вчера в 22:25
Армия и оружие
Пять человек погибли при ударе турецкого беспилотника на севере Ирака
В результате удара турецкого беспилотника в иракской провинции Эрбиль погибли пять человек, в том числе двое офицеров армии Ирака и члены Рабочей партии Курдистана (РПК).
Коммерсантъ вчера в 11:22
Политика
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Американский лидер Дональд Трамп удивился, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента США.
RT на русском вчера в 19:01
Технологии
Сайты госорганов и государственных СМИ в Белоруссии работают устойчиво
Есть перебои с доступом к сайтам ряда негосударственных СМИ и интернет-порталов.
РИА Новости 10 августа в 01:56
Политика
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ вчера в 07:09
Экономика
«Ъ»: Промсвязьбанк может ликвидировать направление по форексу
Промсвязьбанк (ПСБ), опорный банк для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, может ликвидировать дочернюю компанию ПСБ-Форекс, осуществляющую деятельность форекс-дилера.
ТАСС 00:05
Шоу-бизнес
53-летняя Холли Берри примерила купальник девушки Бонда спустя 20 лет
Прошло почти 20 лет с тех пор, как Холли Берри сыграла девушку Бонда в знаменитой кинофраншизе про агента 007.
Слово и Дело вчера в 05:00