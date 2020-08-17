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Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку

Глава штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала граждан страны к всеобщей забастовке. Соответствующее видеообращение опубликовано в понедельник, 17 августа, на YouTube-канале «Страна для жизни».В источнике
Подробнее о событии
Царьград

Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской

Царьградвчера в 13:39
РЕН ТВ

Глава штаба Тихановской призвала белорусов к всеобщей забастовке

РЕН ТВвчера в 13:09
РИА Новости

Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг

РИА Новостивчера в 12:37
Московский Комсомолец

Штаб Тихановской призвал белорусов оставить власть без денег

Московский Комсомолецвчера в 13:05
Газета.Ru

Глава штаба Тихановской призвала к всеобщей забастовке в респубике

Газета.Ruвчера в 12:04
Эхо Москвы

Руководитель штаба Тихановской Мария Мороз призвала граждан республики к забастовкам

Эхо Москвывчера в 12:01
Вести.Ru

Штаб Тихановской призвал оппозицию к следующему шагу

Вести.Ruвчера в 10:56

Правительство Белоруссии сложило полномочия перед президентом

Согласно опубликованному 17 августа постановлению на Национальном правовом интернет-портале, правительство Белоруссии в соответствии с законом сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Кривое-зеркало.рувчера в 04:10
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Китай заставит Украину сделать выбор в вопросе «Мотор Сич»

Раздраженный текущим положением вещей Китай заставит Киев определиться: либо действовать в собственных экономических интересах и доводить сделку до логического финала, либо продолжать следовать указаниям из США и вступить в конфронтацию с Пекином.
ФАН16 августа в 05:22
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«Аэрофлот» сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР

Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новостивчера в 08:46
20

Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01

Новая GeForce RTX 3090 от Nvidia получит 12 ГБ памяти GDDR6Х

На днях компания Micron опубликовала на своем портале сведения о новом типе выпускаемой памяти – GDDR6Х, которая, как следует из названия, предназначена для использования в видеокартах (индекс G означает graphic), но при этом были раскрыты данные новой видеокарты от Nvidia, использующая GDDR6Х.
Faktomвчера в 03:11
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Совбез ООН отклонил резолюцию США о продлении эмбарго против Ирана

Как пояснил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, российская делегация проголосовала против проекта резолюции, поскольку выступает против навязывания Ирану через Совбез эмбарго на поставки оружия.
Вечерняя Москва15 августа в 03:28
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