Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку
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Глава штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала граждан страны к всеобщей забастовке. Соответствующее видеообращение опубликовано в понедельник, 17 августа, на YouTube-канале «Страна для жизни».В источнике
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Руководитель штаба Тихановской Мария Мороз призвала граждан республики к забастовкам
Эхо Москвывчера в 12:01