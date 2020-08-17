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CT news
CT news

Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку

Глава штаба оппонента нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко Мария Мороз призывает граждан к забастовке. Соответствующий ролик с просьбой ею был опубликован в YouTube. Как считает руководитель, данный шаг поможет лишить лидера финансового источника.В источнике
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Царьград

Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской

Царьградвчера в 13:39
Вести.Ru

Штаб Тихановской призвал оппозицию к следующему шагу

Вести.Ruвчера в 10:56
Московский Комсомолец

Штаб Тихановской призвал белорусов оставить власть без денег

Московский Комсомолецвчера в 13:05
РИА Новости

Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг

РИА Новостивчера в 12:37
Газета.Ru

Глава штаба Тихановской призвала к всеобщей забастовке в респубике

Газета.Ruвчера в 12:04
Эхо Москвы

Руководитель штаба Тихановской Мария Мороз призвала граждан республики к забастовкам

Эхо Москвывчера в 12:01
РЕН ТВ

Глава штаба Тихановской призвала белорусов к всеобщей забастовке

РЕН ТВвчера в 13:09

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
РИА Новости18:39
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Коммерсантъ00:29
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Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

«В Лихтенштейне проводится расследование по подозрению в отмывании денежных средств в связи с упомянутыми фактами», — сообщил в ответе на запрос РБК заместитель генерального прокурора страны Франк Хаун, добавив, что на данном этапе расследования он не может предоставить больше деталей, в том числе имена подозреваемых, компаний и банков.
РБК23:00

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ruвчера в 08:34

Минобороны РФ вернуло на родину 26 детей из Сирии

Москва, 18 августа 2020, 07:25 — REGNUM 26 российских детей были доставлены из Сирии самолетом Министерства обороны РФ на аэродром Чкаловский в Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
REGNUM00:25
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