Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку
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Глава штаба оппонента нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко Мария Мороз призывает граждан к забастовке. Соответствующий ролик с просьбой ею был опубликован в YouTube. Как считает руководитель, данный шаг поможет лишить лидера финансового источника.В источнике
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Руководитель штаба Тихановской Мария Мороз призвала граждан республики к забастовкам
Эхо Москвывчера в 12:01