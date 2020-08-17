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CT news
CT news

Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку

Глава штаба оппонента нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко Мария Мороз призывает граждан к забастовке. Соответствующий ролик с просьбой ею был опубликован в YouTube. Как считает руководитель, данный шаг поможет лишить лидера финансового источника.В источнике
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Царьград

Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской

Царьградвчера в 13:39
РЕН ТВ

Глава штаба Тихановской призвала белорусов к всеобщей забастовке

РЕН ТВвчера в 13:09
Вести.Ru

Штаб Тихановской призвал оппозицию к следующему шагу

Вести.Ruвчера в 10:56
РИА Новости

Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг

РИА Новостивчера в 12:37
Газета.Ru

Глава штаба Тихановской призвала к всеобщей забастовке в респубике

Газета.Ruвчера в 12:04
Эхо Москвы

Руководитель штаба Тихановской Мария Мороз призвала граждан республики к забастовкам

Эхо Москвывчера в 12:01
Московский Комсомолец

Штаб Тихановской призвал белорусов оставить власть без денег

Московский Комсомолецвчера в 13:05

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Невские Новости16 августа в 03:59
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«Роскосмос» доработает ракету «Союз-2» из-за выявленных отклонений

«Роскосмос» планирует доработать конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» после выявленных отклонений при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС).
Известия21:17
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Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
ГлобалМСК.рувчера в 10:06
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Частные инвесторы выбирают облигации, валютные стратегии и ПИФы

Наибольший вклад в рост рынка в абсолютном выражении, как свидетельствует исследование «Эксперт РА», внесли средства физических лиц в индивидуальном ДУ (+124 млрд руб.), средства военной ипотеки (+103 млрд), а также вложения в ПИФы (+93 млрд).
Ведомости17:11