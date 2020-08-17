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Lenta.ru
Lenta.ru

Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку

Глава штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала жителей страны начать всеобщую забастовку. Ее видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Страна для жизни».В источнике
Подробнее о событии
Царьград

Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской

Царьград13:39
Вести.Ru

Штаб Тихановской призвал оппозицию к следующему шагу

Вести.Ru10:56
Московский Комсомолец

Штаб Тихановской призвал белорусов оставить власть без денег

Московский Комсомолец13:05
РИА Новости

Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг

РИА Новости12:37
Газета.Ru

Глава штаба Тихановской призвала к всеобщей забастовке в респубике

Газета.Ru12:04
Эхо Москвы

Руководитель штаба Тихановской Мария Мороз призвала граждан республики к забастовкам

Эхо Москвы12:01
РЕН ТВ

Глава штаба Тихановской призвала белорусов к всеобщей забастовке

РЕН ТВ13:09

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Evo-rus.comвчера в 02:43
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ВОЗ призвала страны мира больше не вводить карантин из-за коронавируса

Если в будущем мир настигнет вторая и другие волны коронавирусной инфекции, то странам желательно, как подчеркнула главный эпидемиолог ВОЗ, требовать от граждан только соблюдения мер социального дистанцирования и ношения масок.
Evo-rus.com11:03
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У фильма о сестре Шерлока Холмса появились тизер и дата премьеры

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер многострадального фильма "Энола Холмс" (Enola Holmes) по произведениям писательницы Нэнси Спрингер с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") в главных ролях.
Российская газета13:56
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Таяние льда в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Открытие, опубликованное 13 августа, в журнале Nature Communications Earth and Environment, значит, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, ежегодно пополняющий ледяной покров, не успевает за льдом, который течет в океан с ледников.
Сайт интересных новостейвчера в 03:52
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В Курской области «умершая» пациентка очнулась в морге

"Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице", — информируют областные власти.
РИА Новости15:07
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Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ru08:34
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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ФК «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе клуба к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, заявил, что клуб ведет переговоры с Месси, который готов перейти в "Локо".
Москва 2413:38