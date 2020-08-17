Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку
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Глава штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала жителей страны начать всеобщую забастовку. Ее видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Страна для жизни».В источнике
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