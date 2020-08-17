Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.