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Lenta.ru
Lenta.ru

Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку

Глава штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала жителей страны начать всеобщую забастовку. Ее видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Страна для жизни».В источнике
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Царьград

Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской

Царьградвчера в 13:39
РЕН ТВ

Глава штаба Тихановской призвала белорусов к всеобщей забастовке

РЕН ТВвчера в 13:09
Московский Комсомолец

Штаб Тихановской призвал белорусов оставить власть без денег

Московский Комсомолецвчера в 13:05
РИА Новости

Глава штаба Тихановской призвала белорусов сделать следующий шаг

РИА Новостивчера в 12:37
Газета.Ru

Глава штаба Тихановской призвала к всеобщей забастовке в респубике

Газета.Ruвчера в 12:04
Эхо Москвы

Руководитель штаба Тихановской Мария Мороз призвала граждан республики к забастовкам

Эхо Москвывчера в 12:01
Вести.Ru

Штаб Тихановской призвал оппозицию к следующему шагу

Вести.Ruвчера в 10:56

Татьяна Навка не выйдет на лед в новом сезоне «Ледникового периода»

Известная фигуристка Татьяна Навка заинтриговала поклонников, когда сообщила, что действительно будет участвовать в новом сезоне популярной в свое время программы «Ледниковый период», только в необычном для нее амплуа.
ГлобалМСК.рувчера в 10:06
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В Кирове пьяный сын экс-депутата Госдумы Доронина устроил гонки с ДПС

Сотрудники ДТП города Кирова задержали за вождение в нетрезвом виде 23-летнего сына бывшего депутата Государственной Думы от "Справедливой России" Сергея Доронина- Тимура, передает в понедельнику Telegram-канал Lshot.
SM News Кироввчера в 16:08
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Казахстан заходит на второй круг

Власти вновь ослабляют режим карантина Государственная комиссия под руководством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина приняла решение о смягчении с понедельника, 17 августа, жестких карантинных мер, действовавших в стране с 5 июля.
Коммерсантъвчера в 15:59

Задержанный экс-политтехнолог Собчак сравнил арест в Минске с ГУЛАГом

Белорусский политтехнолог Виталий Шкляров, обвиненный в Белоруссии в организации беспорядков в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского, рассказал о «невыносимых условиях» нахождения под арестом, сравнив их с советскими лагерями.
РБК17:59

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионатвчера в 10:43
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