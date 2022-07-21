Украина может получить от западных стран современные истребители четвертого поколения, заявил глава штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун-младший на форуме по безопасности в Аспене, пишет Politico.
"По уточненным данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков.
Военные корреспонденты, освещающие ход проведения ВС РФ военной спецоперации на Украине, рассказали о том, что в ночь на среду российская армия нанесла ракетные удары по военным объектам, расположенным в Николаевкой области.
Следственный комитет России даст правовую оценку высказываниям депутата Совета депутатов города Новосибирска Хельги Пироговой, оскорбившей память погибших во время специальной военной операции на Украине российских военнослужащих.