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Глава штаба ВВС США допустил передачу Украине истребителей

Украина может получить от западных стран современные истребители четвертого поколения, заявил глава штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун-младший на форуме по безопасности в Аспене, пишет Politico.
РБК
Глава украинского Минобороны Алексей Резников при этом говорил, что «еще борется за поставки танков и самолетов с Запада».
РБК
В начале июня командующий национальной гвардии американского штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал США задуматься о передаче Украине истребителей советского производства.
РИА Новости
В минувшую пятницу Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских военных пилотированию американских самолетов.
ТАСС

Подробнее о событии

Начальник штаба ВВС США Браун не исключил, что Запад скоро поставит Украине истребители
РИА Новости23:49
Начальник штаба ВВС США Браун допустил, что Запад скоро поставит Украине истребители
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Начальник штаба ВВС США генерал Браун не исключил передачу Украине военной авиации
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Запад рассматривает возможность поставок Украине своих истребителей
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Начштаба ВВС США Браун не исключил передачу Киеву западных истребителей
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