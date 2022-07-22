Lenta.ruГлава штаба теробороны Днепра Корбан застрял на границе с Польшей из-за изъятия паспортаУ Геннадия Корбана, украинского политика и главы территориальной обороны Днепра, изъяли паспорт Украины и не пустили на территорию страны.Lenta.ruПогранслужба объяснила свой поступок тем, что гражданство Корбана остановлено, сославшись на «тайный» указ президента Украины Владимира Зеленского.ИзвестияОтмечается, что на границе у Корбана пограничники отняли паспорт.Газета.Ru"По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу", — отметил Корбан.CT newsЧитать далееСвернутьРидусРидусNewInformРидусCT newsГазета.RuГЛАС.RUНовый ДеньПодробнее о событииУ спонсора «Торнадо» Корбана на границе с Польшей отобрали паспортЕвразия Daily10:22Подтвердилось лишение Зеленским Коломойского украинского гражданстваНовый День08:36У главы теробороны Днепропетровской области отобрали украинский паспортSmotrim.ru10:18Пограничники изъяли украинский паспорт у главы штаба обороны Днепра КорбанаОбщественная служба новостей10:10Корбан заявил, что после изъятия украинского паспорта застрял на границе с ПольшейРИА Новости10:06Глава штаба обороны Днепра не смог въехать на Украину из-за «остановленного гражданства»Газета.Ru09:43Глава штаба теробороны Днепра Корбан застрял на границе с Польшей из-за изъятия паспортаLenta.ru10:19Показать ещёОценить122Поделиться