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Глава штаба теробороны Днепра Корбан застрял на границе с Польшей из-за изъятия паспорта

У Геннадия Корбана, украинского политика и главы территориальной обороны Днепра, изъяли паспорт Украины и не пустили на территорию страны.
Lenta.ru
Погранслужба объяснила свой поступок тем, что гражданство Корбана остановлено, сославшись на «тайный» указ президента Украины Владимира Зеленского.
Известия
Отмечается, что на границе у Корбана пограничники отняли паспорт.
Газета.Ru
"По сути, застрял здесь в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад в Польшу", — отметил Корбан.
CT news

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