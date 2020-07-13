Энергетика
РБКГлава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти
США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
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Политика
Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала
Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
Политика
Госдума одобрила приравнивание отчуждения территорий РФ к экстремизму
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Общество
Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах
Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
Футбол
Форвард «Аталанты» Муриэль разбил голову, споткнувшись возле бассейна
Sky Sport Italia сообщает, что нападающий «Аталанты» Луис Муриэль получил серьезное рассечение, споткнувшись и ударившись головой возле бассейна.
Советский спорт 08:40
Общество
Роспотребнадзор Татарии предлагает открыть торговые центры и кафе
Казань, 14 июля 2020, 12:29 — REGNUM Роспотребнадзор Татарии предложил правительству республики открыть уличные аттракционы, торговые центры и заведения общепита.
REGNUM 05:29
Общество
Жители России смогут получить новую выплату
По словам председателя центра правовой помощи «Дело жизни» Ивана Соловьева, в некоторых регионах России жители смогут получить новые выплаты за долгий брак.
Главный региональный 08:00
Космос
На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа
Высказываются самые разнообразные гипотезы, но пока ни одна из них не нашла своего подтверждения.
Planet Today 12 июля в 16:34
Здоровье
Вспышку пневмонии в Казахстане изучат эксперты ВОЗ
В Казахстан прибудет группа экспертов Всемирной организации здравоохранения с целью изучения причин роста числа заболевших пневмонией.
Соловей.Инфо 04:51
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Общество
Верховный суд США разрешил казни в федеральных тюрьмах
Вашингтон, 14 июля 2020, 11:32 — REGNUM Верховный суд США постановил исполнить смертный приговор преступникам, которые содержатся в федеральных тюрьмах США.
REGNUM 04:32
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru 03:24
Футбол
Шамиль Газизов: «„Спартак“ обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России»
«Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России.
Спорт-Экспресс 08:40
Технологии
Huawei предложила нулевые комиссии для разработчиков приложений
По условиям предложения, разработчики всех приложений, кроме игр, в первый год получают 100% выручки с покупок внутри программ.
Радиочастотный спектр 03:33
Общество
«Северный поток» временно приостановил работу
Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Общество
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
Коммерсантъ 07:54
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Происшествия
В Петербурге у актера «Улицы разбитых фонарей» похитили ребенка
Санкт-Петербург, 14 июля 2020, 15:04 — REGNUM Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Поздняков обратился в полицию с заявлением о похищении его ребенка.
REGNUM 08:04
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета 05:43
Происшествия
Дмитрий Азаров прибыл на место пожара в Самаре
Самара, 14 июля 2020, 12:57 — REGNUM На место пожара в производственном здании в Самаре прибыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
REGNUM 05:57
Авто
УАЗ «Патриот» получил патент на передний бампер «Русского Prado»
Работы над глубоко модернизированным УАЗ "Патриот", за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо", продолжаются, хотя прежде в Сети появились данные об остановке проекта.
Новые автомобили вчера в 09:58
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34