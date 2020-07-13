Энергетика
РБКГлава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти
США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
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Общество
В Томской области установили автора фотографий из местного морга
Rambler News Service 08:45
Армия и оружие
Япония ожидает роста числа гибридных войн в будущем
Власти Японии ожидают увеличения числа гибридных войн и конфликтов в так называемых серых зонах в будущем.
ТАСС 21:46
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:59
Политика
Путин подписал закон о дактилоскопии для получающих гражданство РФ
Владимир Путин подписал закон об упрощении приема в гражданство России, а также об обязательной дактилоскопической регистрации.
Москва 24 14:53
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 18:24
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом статус храма Святой Софии в Стамбуле
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.
Газета.Ru 07:38
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru 02:30
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 21:36
Армия и оружие
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
Космос
Первый арабский аппарат к Марсу запустят 15 июля
Ожидается, что 1,5-тонный космический аппарат отправят к Марсу 15 июля.
Популярная механика 06:16
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Экономика
Рынок российских акций завершил торги снижением индексов
Индекс МосБиржи снизился на 1,22% и по итогам основных торгов составил 2766,79 пункта. Индекс РТС опустился на 0,9% - до 1234,5 пункта.
Финмаркет 11:59
Гаджеты
Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android
Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка.
Ferra 13:14
Футбол
Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака»
Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:34
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора.
Известия 22:34
Футбол
«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании
РИА Новости 18:05
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Происшествия
Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 15 июля
Телеканал Санкт-Петербург 07:37
Общество
В Амурской области выявили 46 новых случаев коронавируса
По одному новому больному зарегистрировано еще в 10 населенных пунктах. Всего выявлено 2 143 случая COVID-2019.
RuNews24.ru 03:22
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ 21:31
Происшествия
В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.
РИА Новости 23:00
Политика
Первый заместитель покидает Абрека Челтыгмашева
Первый заместитель главы администрации Аскизского района Хакасии Галина Новикова покидает свой пост.
ИА Хакасия 22:38
Наука
Ученые рассказали о шокирующих последствиях коронавируса для мозга
Как пишет журнал Brain, серьезные последствия болезни встречались даже у тех, кто уже переболел или перенес COVID-19 с легкими симптомами.
Росбалт 10:44
Армия и оружие
Новейшие танки Тип 99А продолжают поступать в бригады НОАК
В настоящее время военнослужащим вручены недавно изготовленные Тип 99А, относящиеся к третьему поколению послевоенных танков.
Российская газета 10:46
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Армия и оружие
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Армении и Азербайджану с призывом прекратить столкновения и начать деэскалацию конфликта.
ТАСС 22:05