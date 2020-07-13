Энергетика

РБКРБКГлава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

США прошли пик добычи сланцевой нефти

Dprom.online22:47

В США заявили о пройденном пике нефтедобычи

Lenta.ru17:32

Пик добычи нефти в США остался позади, впереди — непростые времена

Profinance.ru13:18

Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

РБК10:33

Нефтяной запас карман не тянет

Территория новостей06:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 23:11, Ашберн
Общество

В Томской области установили автора фотографий из местного морга

Rambler News Service 08:45
17
Армия и оружие

Япония ожидает роста числа гибридных войн в будущем

Власти Японии ожидают увеличения числа гибридных войн и конфликтов в так называемых серых зонах в будущем.
ТАСС 21:46
Общество

Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:59
6,6K
Политика

Путин подписал закон о дактилоскопии для получающих гражданство РФ

Владимир Путин подписал закон об упрощении приема в гражданство России, а также об обязательной дактилоскопической регистрации.
Москва 24 14:53
12
Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 18:24
6
Политика

Путин обсудил с Эрдоганом статус храма Святой Софии в Стамбуле

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.
Газета.Ru 07:38
147
Шоу-бизнес

Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton

Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
61
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Vprognoze.ru 02:30
1
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском 21:36
270
Армия и оружие

Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах

Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
1
Космос

Первый арабский аппарат к Марсу запустят 15 июля

Ожидается, что 1,5-тонный космический аппарат отправят к Марсу 15 июля.
Популярная механика 06:16
6
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
63
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Экономика

Рынок российских акций завершил торги снижением индексов

Индекс МосБиржи снизился на 1,22% и по итогам основных торгов составил 2766,79 пункта. Индекс РТС опустился на 0,9% - до 1234,5 пункта.
Финмаркет 11:59
1
Гаджеты

Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android

Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка.
Ferra 13:14
3
Футбол

Еремин: мне не поступало предложений от «Спартака»

Агент Олег Еремин прокомментировал информацию о том, что он может стать спортивным директором московского "Спартака", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 12:34
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у АО «Народный банк Тувы»

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации «Народный банк Тувы». Об этом во вторник, 14 июля, сообщается на сайте регулятора.
Известия 22:34
1
Футбол

«Реал» обыграл «Гранаду» в чемпионате Испании

РИА Новости 18:05
Общество

Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу

Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
9
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
10
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
7,7K
Происшествия

Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 15 июля

Телеканал Санкт-Петербург 07:37
15
Общество

В Амурской области выявили 46 новых случаев коронавируса

По одному новому больному зарегистрировано еще в 10 населенных пунктах. Всего выявлено 2 143 случая COVID-2019.
RuNews24.ru 03:22
117
Общество

Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков сообщил о своем увольнении. 13 июля несколько девушек заявили о домогательствах с его стороны.
Коммерсантъ 21:31
Происшествия

В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком

В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.
РИА Новости 23:00
Политика

Первый заместитель покидает Абрека Челтыгмашева

Первый заместитель главы администрации Аскизского района Хакасии Галина Новикова покидает свой пост.
ИА Хакасия 22:38
Наука

Ученые рассказали о шокирующих последствиях коронавируса для мозга

Как пишет журнал Brain, серьезные последствия болезни встречались даже у тех, кто уже переболел или перенес COVID-19 с легкими симптомами.
Росбалт 10:44
67
Армия и оружие

Новейшие танки Тип 99А продолжают поступать в бригады НОАК

В настоящее время военнослужащим вручены недавно изготовленные Тип 99А, относящиеся к третьему поколению послевоенных танков.
Российская газета 10:46
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
8
Армия и оружие

Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к Армении и Азербайджану с призывом прекратить столкновения и начать деэскалацию конфликта.
ТАСС 22:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное