Энергетика
РБКГлава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти
США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 18:31, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
Газета.Ru 05:23
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 18:24
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Армия и оружие
Вооруженные силы Армении сбили азербайджанские беспилотники
Экспресс газета 13:07
Общество
В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 733 699 случаев заражения, 11 439 пациентов умерли, выздоровел 504 021 человек.
ТАСС 16:03
Футбол
Гранада — Реал 1:2
RT на русском 17:54
Общество
Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа
Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнёт совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа.
RT на русском 13:20
Происшествия
Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве
На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Футбол
Самая красивая болельщица 28-го тура РПЛ. Выбираем!
В этой подборке прекрасные болельщицы из Москвы, Сочи и Краснодара.
Чемпионат 16:00
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении Святой Софии в мечеть
Дискуссия насчет будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в храме прошло чтение Корана.
Euromag.ru 10 июля в 11:12
Игры
Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Разработчик запланировал полноценную презентацию игры на 17 июля. Тогда-то мы наверняка узнаем больше подробностей.
Goroday.ru 17:20
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Компания Kia готовится к премьере нового минивэна Kia Carnival, который будет продаваться и на российском рынке.
Новые автомобили 09:47
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 11:18
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
Игры
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
ToDay News Ufa 09:13
Общество
Дудь призвал к «честному и открытому суду» по делу Сафронова
Журналист Юрий Дудь призвал к «честному и открытому суду» по делу бывшего журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.
Lenta.ru 17:46
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 10:34
Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн за провальный фильм «Кома»
Продюсеры Сарик и Гевонд Андреасян получили иск на 50 млн рублей после провала фильма «Кома», не окупившегося в кинопрокате.
iReactor 07:00
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона
НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 15:15
Культура
Экранизацию книг «Радзіва Прудок» Горвата и «Сфагнум» Мартиновича заморозили
Как оказалось, рано мы радовались, что героев популярных белорусских книг последних лет «Радзіва Прудок» Андруся Горвата и «Сфагнум» Виктора Мартиновича мы сможем увидеть на большом экране.
КП - Беларусь 09:56
Здоровье
В Петербурге у 33 новорожденных обнаружили коронавирус
В Петербурге зарегистрировали 33 COVID-положительных новорожденных.
Gazeta.SPb 14:00
Шоу-бизнес
Алена Свиридова показала фигуру в бикини в честь Дня рыбака
Поздравительный пост 57-летняя певица разместила в микроблоге Instagram.
Дни24 01:36