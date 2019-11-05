РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиГлава судейского департамента: чувствую доверие руководства

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что чувствует доверие со стороны РФС.
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Егоров: «Вилков правильно удалил Бийола. Арбитр провел игру „Зенит“ — ЦСКА на хорошем уровне»

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Егоров — о судействе в игре «Зенит» — ЦСКА: Вилков бесспорно провёл хороший матч

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Александр Егоров: «Чувствую доверие руководства. Написали, что одним Егоровым станет меньше? Меня что, убьют?»

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«Сыграл шипами в ногу? Бывает». Егоров объяснил, почему Вилков не удалил Азмуна

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Глава судейского департамента: чувствую доверие руководства

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Александру Егорову покажут красную карточку

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Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц

В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб. Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка.
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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване избран председателем ПА ОДКБ на ближайшие три года.
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В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
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Эрдоган нашел курдов в «безопасной зоне»

Турция заключила два отдельных соглашения с США и Россией о том, чтобы курдское ополчение, считаемое Анкарой террористическим, покинуло «безопасную зону», которую Эрдоган планирует сформировать на северо-востоке Сирии.
Телеканал 360° 05:58
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Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
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СК проверит инцидент с пилотированием самолета девушкой без допуска

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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
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Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Политика

В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
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В Москве побит температурный рекорд 1922 года

RT на русском 05:47
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Инженеры создали жилет для управления роботами

Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
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Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью

Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.
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Энергетика

«Роснефть» отчиталась о росте добычи за 9 месяцев

"Роснефть" за 9 месяцев этого года нарастила добычу углеводородов в годовом выражении на 0,6% - до 5,78 млн б.н.э. в сутки (213,1 млн т.н.э. за период).
Газета.Ru 05:20
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Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета

Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
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В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
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Экономика

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме

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В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

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Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
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Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
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Политика

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
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«Спартак» дома проиграл «Арсеналу», это первое поражение Тедеско в РПЛ

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Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия 03 ноября в 06:19
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Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
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Презентован самый тонкий неубиваемый бюджетный смартфон Oukitel Y1000

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Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Армия и оружие

В Турции задержана сестра аль-Багдади

Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.
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Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro

Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
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Армия и оружие

Украинские военные назвали новую дату отвода сил в Петровском

Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант, Владимир Кравченко назвал новую возможную дату отвода сил в населенном пункте Петровское в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 08:49
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