РПЛ
РИА НовостиГлава судейского департамента: чувствую доверие руководства
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров заявил, что чувствует доверие со стороны РФС.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
Общество
Судьи и депутаты получают пенсии выше 40 тысяч рублей в месяц
В 2019 году размер социальной пенсии по старости составляет более 5 тыс. руб. Прописанным в Москве артистам также положена региональная надбавка.
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика
Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи ОДКБ
Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване избран председателем ПА ОДКБ на ближайшие три года.
Парламентская газета 03:48
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Армия и оружие
Эрдоган нашел курдов в «безопасной зоне»
Турция заключила два отдельных соглашения с США и Россией о том, чтобы курдское ополчение, считаемое Анкарой террористическим, покинуло «безопасную зону», которую Эрдоган планирует сформировать на северо-востоке Сирии.
Телеканал 360° 05:58
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Происшествия
СК проверит инцидент с пилотированием самолета девушкой без допуска
Rambler News Service 05:00
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Политика
В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1922 года
RT на русском 05:47
Наука
Инженеры создали жилет для управления роботами
Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
Здоровье
Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью
Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.
Невские Новости 06:03
Энергетика
«Роснефть» отчиталась о росте добычи за 9 месяцев
"Роснефть" за 9 месяцев этого года нарастила добычу углеводородов в годовом выражении на 0,6% - до 5,78 млн б.н.э. в сутки (213,1 млн т.н.э. за период).
Газета.Ru 05:20
Гаджеты
Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета
Владельцы старых смартфонов и планшетов компании Apple до 3 ноября должны были обновить свои устройства до самой последней прошивки.
Astera вчера в 13:20
Политика
В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Происшествия
В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме
РИА Новости 05:43
Политика
Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Футбол
«Спартак» дома проиграл «Арсеналу», это первое поражение Тедеско в РПЛ
Спорт день за днем вчера в 13:02
Недвижимость
Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке
Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия 03 ноября в 06:19
Политика
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Гаджеты
Презентован самый тонкий неубиваемый бюджетный смартфон Oukitel Y1000
Актуальные Новости вчера в 10:59
Общество
Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР
Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Армия и оружие
В Турции задержана сестра аль-Багдади
Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.
Свободная Пресса вчера в 21:23
Гаджеты
Xiaomi представила телевизоры Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro
Компания Xiaomi анонсировала в Китае серии Smart TV, Xiaomi Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro.
MobiDevices 06:03
Армия и оружие
Украинские военные назвали новую дату отвода сил в Петровском
Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант, Владимир Кравченко назвал новую возможную дату отвода сил в населенном пункте Петровское в Донбассе.
Московский Комсомолец вчера в 08:49