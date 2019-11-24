Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецГлава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине

Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
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"Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", — заявил Хомчак в интервью агентству "Укринформ
".
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