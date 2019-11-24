с чего всё началось

Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.

Политика WP: глава Пентагона просит отправить в отставку министра ВМС Глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки министра ВМС США Ричарда Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома по судьбе обвиняемого в преступлении военного Эдварда Галлагера.

Политика Жириновский предложил изменить правила самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшее время внесет законопроект об изменении правил самообороны.

Финансы Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Политика Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Футбол Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.

Происшествия В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека Молодой человек оказал при задержании сопротивление стражам порядка, заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.