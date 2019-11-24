с чего всё началось

Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.

Политика Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России «Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.

Транспорт Мешающих троллейбусам маршрутчиков Читы «приучат к порядку» Приучать к порядку водителей читинских маршрутных такси призвал 25 ноября на планерном совещании исполняющий обязанности руководителя администрации города Александр Сапожников, передаёт корреспондент «МК в Чите».

Космос К Земле летит астероид, сравнимый с челябинским метеоритом Фото размещено по лицензии CC0 Public Domain По оценкам специалистов Астрономического научного центра, размер небесного тела, которое приближается к Земле, сопоставим с челябинским метеоритом.

Политика Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.

Политика Депутат Госдумы ответил на слова главы генштаба Украины о Крыме Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил высказывание начальника украинского Генштаба Руслана Хомчака, назвавшего Крым базой, «кошмарящей» европейские и североафриканские страны.

Политика Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.

Музыка Лобода снялась в новом клипе Линдеманна Украинская певица Светлана Лобода приняла участие в съемках нового клипа лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.