Политика
Московский КомсомолецГлава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине
Вернуть Крым Украина может лишь при условии международной солидарности, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу».
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с чего всё началось
"Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", — заявил Хомчак в интервью агентству "Укринформ".РИА Новости07:23
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Экономика
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До 70 рублей за литр подскочила цена АИ- 98 на одной из АЗС на Сахалине.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России
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Космос
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Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
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Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
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Первый канал вырезал из эфира шутку «Уральских пельменей»
Шутку команды «Уральские пельмени» удалили из программы «Встречи выпускников КВН» в эфире Первого канала.
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Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Общество
Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России
Происшествия
Пять человек погибли в крупном ДТП в Оренбургской области
Как сообщили агентству ТАСС в региональном управлении МВД, среди жертв в том числе ребёнок. Три человека доставлены в больницу.
Политика
Депутат Госдумы ответил на слова главы генштаба Украины о Крыме
Замглавы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил высказывание начальника украинского Генштаба Руслана Хомчака, назвавшего Крым базой, «кошмарящей» европейские и североафриканские страны.
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
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На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Политика
Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку
Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
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20 октября в Боливии начались протесты после подсчёта голосов на президентских выборах.
Авто
В Алтайском крае показали новый супермощный комбайн
Алтайская компания "Агроцентр" представила на рынок сибирского региона свою новинку - новый комбайн «Палессе-GS3219».
Шоу-бизнес
В Улан-Удэ отменили концерт Ольги Бузовой
Музыка
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Певец Юрий Лоза раскритиковал «Детское Евровидение» и назвал этот конкурс бессмысленным.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Гаджеты
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Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Шоу-бизнес
Джастина Тимберлейка заподозрили в измене Джессике Бил
Напомним, что Тимберлейк и Бил женаты с 2012 года и воспитывают 4-летнего сына Сайласа Рэндалла Тимберлейка.