с чего всё началось

Глава генштаба уточнил, что имел в виду именно Средиземное, а не Черное или Азовское море. Ранее "представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда президента Владимира Зеленского работает над "стратегией" возвращения полуострова.

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Единоборства Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Ортиса Как сообщается на сайте РИА «Новости», накануне в Лас-Вегасе состоялся поединок американского боксера Деонтея Уайлдера против кубинца Луиса Ортиса.

Политика Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести в Госдуму законопроект, который расширяет для россиян пределы разрешенной самообороны, сообщает в понедельник газета "Известия".

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.

Авто Как вырастет утильсбор в коммерческом транспорте В среднем ставки утильсбора на грузовые автомобили с 1 января вырастут на 17,46%.

Культура Умер украинский актер Давид Бабаев Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.