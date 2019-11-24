Политика
РИА НовостиГлава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму
Глава генштаба уточнил, что имел в виду именно Средиземное, а не Черное или Азовское море. Ранее "представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда президента Владимира Зеленского работает над "стратегией" возвращения полуострова.
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с чего всё началось
"Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", — заявил Хомчак в интервью агентству "Укринформ".РИА Новости07:23
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Умер народный артист Украины Давид Бабаев. Он известен по роли в фильме «Дорога в ад» и по озвучке мультфильма «Дядя Федор, пес и кот».
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На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
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В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
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Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Здоровье
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Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
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Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации
Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида".