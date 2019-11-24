с чего всё началось

Глава генштаба уточнил, что имел в виду именно Средиземное, а не Черное или Азовское море. Ранее "представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда президента Владимира Зеленского работает над "стратегией" возвращения полуострова.

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

Происшествия Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.

Политика Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.

Политика Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.

Политика На Украине создадут развлекательный телеканал для ДНР и ЛНР Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в бюджете страны заложили 440 млн гривен (18,25 млн долларов) на создание развлекательного телеканала для жителей ДНР и ЛНР.

Футбол Шаронова могут уволить из «Рубина» «Рубин» в связи с неудовлетворительными результатами может распрощаться с главным тренером Романом Шароновым.

Здоровье Опубликован список необходимых диабетикам продуктов Врачи решили опубликовать список продуктов, которые обязательно должны быть на кухне у каждого диабетика.

Политика Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией «Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

Происшествия Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП При столкновении погибла супруга Юрия Карих. По данным медосвидетельствования, мэр Тулуна был трезв во время управления автомобилем.

Музыка Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.

Футбол «Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" прервал победную серию "Челси" из шести матчей в АПЛ, последний раз подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели одержать победу 22 сентября в домашней игре против "Ливерпуля" (1:2). Клуб из Манчестера одержал 55-ю победу над "Челси", всего команды провели между собой 155 матчей, лондонская команда выиграла в 61 встрече, еще 39 матчей завершились ничейным результатом.

Экономика Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.

Происшествия В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Шоу-бизнес Анна Семенович рассказала о последнем разговоре с Фриске Певица Анна Семенович рассказала о своём последнем разговоре с Жанной Фриске. Состоялся он примерно за пять месяцев до смерти артистки.