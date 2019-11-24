Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

Глава генштаба уточнил, что имел в виду именно Средиземное, а не Черное или Азовское море. Ранее "представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда президента Владимира Зеленского работает над "стратегией" возвращения полуострова.
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с чего всё началось
"Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и Северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", — заявил Хомчак в интервью агентству "Укринформ
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РИА Новости07:23

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Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

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Глава украинского Генштаба рассказал, как вернуть Крым Украине

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