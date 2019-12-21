Экономика
News.ruГлава украинского Минэнерго подтвердил выплату «Газпромом» $2,9 млрд
«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель, передаёт «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
Общество
Allseas вывела из Балтийского моря строившие «Северный поток — 2» суда
Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались прокладкой газопровода "Северный поток—2", передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Армия и оружие
В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик
В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Армия и оружие
Оппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть
В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Финансы
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Транспорт
Кот Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста
Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов и уже проинспектирована знаменитым котом Мостиком.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Происшествия
Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы
Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
Общество
Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
Политика
Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии
Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
Политика
СМИ рассказали о попытках Берлина остановить санкции против СП-2
Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против «Северного потока – 2». Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Bild.
Политика
Газовые соглашения: Что «Газпром» хотел, то он и получил
Базовые параметры новых газовых соглашений между «Нафтогазом» с одной стороны и «Газпромом» с другой вызвали бурную полемику как в России, так и на Украине.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Футбол
«Тоттенхэм» расследует расистский инцидент на матче с «Челси»
Экономика
Самые закредитованные регионы назвали в РФ
Рейтинг самых закредитованных регионов возглавила Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 9,9%. Далее идут Крым и Севастополь.
Экономика
Японский оператор игровых зон Round One откроется в России
В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергей Шнуров над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Уголовное дело против актрисы Натальи Бочкаревой, которую обвинили в незаконном хранении наркотиков, передали в суд, сообщили РИА Новости в Симоновском суде Москвы.
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Общество
«Японский квартал» появится в Южно-Сахалинске
На рабочем совещании, которое состоялось накануне, обсуждалось создание в островном регионе медицинского кластера, нефтегазового индустриального парка и развитие Южно-Сахалинска.
Общество
Власти Читы на этой неделе запустят маршрут №8
Администрация Читы на наступившей неделе планирует запустить несколько автобусов на маршрут №8, от которого ранее отказался перевозчик.
Происшествия