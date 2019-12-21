Экономика

News.ruNews.ruГлава украинского Минэнерго подтвердил выплату «Газпромом» $2,9 млрд

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель, передаёт «Интерфакс».
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ИА Новороссиявчера в 11:30
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 19:22, Ашберн
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В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
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Оппозиция в Венесуэле напала на воинскую часть

В Венесуэле сторонники оппозиции осуществили нападение на воинскую часть.
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В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
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Названы самые востребованные профессии в России

Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
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Студент сорвался с 18-го этажа на западе Москвы

Труп 18-летнего парня был найден у подъезда жилой высотки на западе Москвы.
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Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
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Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши

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Два кандидата вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии

Лидер Социал-демократической партии Зоран Миланович и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович вышли во второй тур президентских выборов в Хорватии.
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СМИ рассказали о попытках Берлина остановить санкции против СП-2

Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против «Северного потока – 2». Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Bild.
Известия 18:12
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Газовые соглашения: Что «Газпром» хотел, то он и получил

Базовые параметры новых газовых соглашений между «Нафтогазом» с одной стороны и «Газпромом» с другой вызвали бурную полемику как в России, так и на Украине.
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Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
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Японский оператор игровых зон Round One откроется в России

В августе 2019-го Round One Corporation зарегистрировала филиал в России — 100%-ю "дочку" ООО "Раун Уан Рус" с уставным капиталом 150 млн руб. В сообщении о регистрации российского филиала указано, что компания подписала договор аренды помещения площадью около 4,7 тыс кв. м. в ТЦ "Европейский".
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Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

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Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
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