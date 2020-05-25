Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов в первый рабочий день был приглашен в посольство США, где получил инструкции, с какими странами следует работать. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в понедельник, 25 мая.

Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США

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