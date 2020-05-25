Политика

ИзвестияИзвестияГлава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов в первый рабочий день был приглашен в посольство США, где получил инструкции, с какими странами следует работать. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в понедельник, 25 мая.
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Украина пригрозила «выбить» Россию из космических программ США

Газета.Ruвчера в 14:28

Украина захотела «выбить» Россию из космических программ США

РИА Новостивчера в 15:37

Украина планирует «выбить» Россию из космических проектов США

Московский Комсомолецвчера в 16:23

В Киеве придумали способ «выбить Россию» из космических проектов США

Вести.Ruвчера в 19:00

Глава украинского космического агентства рассказал об указаниях от США

Известиявчера в 13:22

На Украине сочли возможным «выбить» Россию из проектов США по космосу

РБКвчера в 10:54

Украина решила «выбить» российские компании из космических проектов в США

REGNUMвчера в 03:30
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

REGNUM 00:40
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Общество

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 174 человека, у которых был подтвержденный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 03:40
Общество

Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»

Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы вчера в 21:04
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Общество

Доктор Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла

Использование антибактериального мыла каждый день может нанести вред.
Российская газета 02:34
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
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Происшествия

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве школьницы

В Пензе задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости 03:12
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Общество

Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска

Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений.
РБК 04:02
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
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Общество

Скончался китайский миллиардер Стэнли Хо

Владелец крупнейшей сети казино в Азии Стенли Хо умер в возрасте 98 лет. Ему принадлежал бизнес, оцениваемый примерно в 6,5 млрд долларов.
Политическая Экспертиза 02:39
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Экономика

Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
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Армия и оружие

Минометный комплекс «Горец» завершил заводские испытания

ANNA-News 02:32
Энергетика

Мировые цены на нефть показывают незначительный рост

Лондон, 25 мая 2020, 11:07 — REGNUM Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения.
REGNUM вчера в 04:07
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Происшествия

Названа возможная причина жесткой посадки Ми-8 в Анадыре

Техническая неисправность могла стать причиной жесткой посадки военного вертолета Ми-8 в Анадыре, сообщили во вторник в экстренных службах.
РИА Новости 01:48
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Экономика

Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

В кризис выросла доля россиян, которые допускают неуплату налогов — с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020 года.
РБК 00:00
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Футбол

Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»

Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru вчера в 15:56
Происшествия

В Индии родители по ошибке заживо похоронили младенца

В индийском штате Гуджарат родители по ошибке заживо похоронили новорожденного ребенка, передает издание The Indian Express.
Газета.Ru 01:17
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Шоу-бизнес

Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой

74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
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Политика

Постпред России напомнил об операциях США по смене неугодных режимов

Соединенные Штаты в период холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов.
РБК вчера в 22:27
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Общество

Число выздоровевших от Covid-19 в России в 1,5 раза превысило заболевших

Из госпиталей выписаны 12,3 тысяч человек В России число выздоровевших за сутки достигло максимальной отметки за весь период наблюдения.
SM News 03:35
Армия и оружие

Названы сроки испытаний первого носителя беспилотников «Посейдон»

Ожидается, что первый штатный носитель "Посейдонов" – АПЛ проекта 098531 "Хабаровск" будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания будут продолжаться по меньшей мере два года.
Вести.Ru вчера в 22:46
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Здоровье

Число больных коронавирусом на Украине превысило 21 тыс. человек — Минздрав

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 21 245 случаев коронавируса, в том числе 623 летальных, 7234 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 03:08
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Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
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Здоровье

В трех больницах Благовещенска зарегистрирован коронавирус

За последние сутки в Приамурье зарегистрировано 16 случаев COVID-2019, всего в регионе 401 заболевший, 113 человек выздоровели.
Телепорт 03:51
Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить установленный до 1 января 2021 года срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ.
РИА Новости вчера в 22:35
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Шоу-бизнес

Переживший 5 лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Как известно, 5 лет назад артист перенес инсульт и в настоящее время восстанавливает свое здоровье.
ГлобалМСК.ру вчера в 03:33
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Политика

Нетаньяху назвал срок аннексии Западного берега Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал срок аннексии Западного берега реки Иордан: она пройдет в июле.
Lenta.ru вчера в 12:29
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Происшествия

Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Здоровье

Режим ограничений из-за коронавируса на Камчатке продлят после 1 июня

Власти Камчатки сохранят после 1 июня режим ограничений, введенный в мае в регионе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Камчатка-Информ 01:31
Футбол

ВЭБ ищет иностранных инвесторов для ЦСКА

Напомним, после 22 туров российской Премьер-лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 36 очков.
Vprognoze.ru вчера в 06:58
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Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

Поклонники фильма "Назад в будущее 2" (1989 год) стали возмущаться в твиттере, когда один из зрителей заметил, что в картине, которую недавно транслировали на стриминговой платформе Netflix, был вырезан целый эпизод, сообщает NME.
РИА Новости 24 мая в 23:46
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