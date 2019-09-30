с чего всё началось

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом она рассказала в интервью изданию «Левый берег».

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

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Общество Во Владивостоке установлен температурный рекорд Во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября, зафиксирована самая высокая температура для этой даты за время наблюдений.

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