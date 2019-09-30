Политика
РБКГлава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом она рассказала в интервью изданию «Левый берег».
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с чего всё началось
Политик заявила о готовности работать с российскими коллегами, она призналась, что училась и работала в РФ, а поэтому возможные трудности ее не пугают, передает Российский Диалог со ссылкой на "Левый берег".Российский Диалог03:45
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Руководитель делегации Украины в ПАСЕ посчитала необходимым диалог с Россией
Московский Комсомолецвчера в 21:50
Глава украинской делегации в ПАСЕ заявила, что Киев не может игнорировать Россию
Life.ruвчера в 21:43
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 04:03, Вашингтон
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ТАСС вчера в 17:13
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В России полностью распроданы iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, сообщает «Коммерсантъ».
БИЗНЕС Online 01:42
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
WE: «Украинагейт» Трампа играет на руку соперникам Байдена в партии
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Красная весна 28 сентября в 02:26
Политика
Саудовский принц объяснил, почему ПВО не смогли отразить атаки на НПЗ
Напомним, что 14 сентября два нефтяных объекта саудовской компании Saudi Aramco атаковали несколько беспилотников.
Российская газета 03:52
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
Общество
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В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
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"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 01:49
Футбол
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«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК вчера в 12:31
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Общество
Во Владивостоке установлен температурный рекорд
Во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября, зафиксирована самая высокая температура для этой даты за время наблюдений.
RT на русском 02:25
Кино
Автомобиль LADA 4х4 заметили на съемках фильма киностудии Marvel
Гордость отечественного автопрома, внедорожник LADA 4х4 был замечен на одной съемочной площадке со Скарлетт Йоханссон в новом фильме от кинокомпании Marvel «Черная вдова».
NewInform вчера в 07:33
Авто
Chevrolet Niva получил самую дешевую комплектацию
GM-АвтоВАЗ представил новую комплектацию внедорожника Chevrolet Niva под названием SL — «Суперлайт».
AutoNews 27 сентября в 09:08
Гаджеты
Опубликован джейлбрейк для всех iOS-устройств с чипами от A5 до A11
Сегодня ИБ-исследователь, известный под псевдонимом axi0mX, опубликовал в открытом доступе джейлбрейк, подходящий практически для любых устройств Apple с чипами от A5 до A11, выпущенными между 2011 и 2017 годами.
Хакер Online 27 сентября в 13:00
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
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Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:20
Недвижимость
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Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
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Режиссер популярного ситкома "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на крайне разнонаправленную информацию, по которой, согласно одной из версий, актриса шоу Наталья Бочкарева была задержана правоохранителями с кокаином.
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Авто
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Автоновости дня вчера в 01:00
Спорт
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о заговоре против отечественного спорта.
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Политика
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Опубликованная РБК информация о грядущей отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко не соответствует действительности, заявил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.
Коммерсантъ 02:34
Теннис
Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open
Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
iReactor вчера в 23:01
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Алекс Родригес устроил вечеринку в честь помолвки с Дженнифер Лопес
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Bimru.ru вчера в 12:09
Единоборства
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В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
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Армия и оружие
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Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
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Оренбургские чиновники купили через аукцион дорогую иномарку
Арбитражный суд Оренбургской области признал недействительным аукцион на поставку легкового автомобиля для администрации Южного округа.
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