с чего всё началось

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом она рассказала в интервью изданию «Левый берег».

Общество В МЧС опровергли запрет курить на балконе Нововведения вступят в силу с 1 октября. При этом в МЧС ранее отмечали, что запрет касается и курения на балконах и лоджиях.

Общество Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Технологии Первые сервисы платформы «Автодата» будут запущены в РФ в 2019 году Объем финансирования проекта до конца года составляет 325 миллионов рублей и предусматривает проектирование платформы "Автодата", создание функциональных макетов сервисов на базе платформы, включая макеты "Умной дорожной сети" и "Умной автомобильной магистрали" и страховой телематики.

Футбол «СЭ»: Цорн хочет пригласить в «Спартак» экс-тренера «Шальке» Тедеско Вчера Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Спартака», и руководство клуба ее приняло.

Недвижимость Сбербанк снизит ставки по ипотеке «Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.

Авто Mitsubishi Pajero Sport получил версию в честь нового «Терминатора» 1 октября в российских дилерских центрах появится новая ограниченная версия Mitsubishi Pajero Sport, созданной по мотивам известного блокбастера «Терминатор: Темные судьбы».

Политика В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое курирует работу правоохранительных органов, включая прокуратуру и судей.

Политика В Севастополе сформирован новый состав правительства Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

Армия и оружие Около 132 тыс. человек призовут в армию осенью "В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - отметил Бурдинский на брифинге в Москве.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Политика Президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев для консультаций Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ближайшее время посетит Киев для консультаций с Украиной.

Авто Какие автомобили являются самыми распространенными у молодых россиян LADA Samara (4,2%), Ford Focus (3,4%) и LADA Priora (2,7%) – самые распространенные автомобили у молодых россиян в возрасте до 35 лет.

Общество Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Футбол Защитник «Локомотива» Чорлука назвал сильные стороны «Атлетико» 1 октября футболисты московского «Локомотива» примут в родных стенах мадридский «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Политика Зеленский готовится к официальному визиту в США Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, заявил его помощник Андрей Ермак 29 сентября в эфире телеканала «1+1».

Политика Глава Калмыкии собрался нестандартно решать проблемы Элисты Решение проблем Элисты требует нестандартных решений. Об этом заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Гаджеты WhatsApp прекращает поддержку устройств на базе iOS 8 и Android Gingerbread Что касается iOS 8 и Android Gingerbread, то у владельцев устройств с этими ОС есть время до февраля 2020 года, чтобы обновить программную платформу (если это возможно) или приобрести более современное устройство.