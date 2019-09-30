Политика
РБКГлава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией. Об этом она рассказала в интервью изданию «Левый берег».
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с чего всё началось
Политик заявила о готовности работать с российскими коллегами, она призналась, что училась и работала в РФ, а поэтому возможные трудности ее не пугают, передает Российский Диалог со ссылкой на "Левый берег".Российский Диалог03:45
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Общество
В МЧС опровергли запрет курить на балконе
Нововведения вступят в силу с 1 октября. При этом в МЧС ранее отмечали, что запрет касается и курения на балконах и лоджиях.
Московский Комсомолец 28 сентября в 06:15
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Футбол
Моуринью не планирует работать в Италии
Спорт-Экспресс 06:32
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Технологии
Первые сервисы платформы «Автодата» будут запущены в РФ в 2019 году
Объем финансирования проекта до конца года составляет 325 миллионов рублей и предусматривает проектирование платформы "Автодата", создание функциональных макетов сервисов на базе платформы, включая макеты "Умной дорожной сети" и "Умной автомобильной магистрали" и страховой телематики.
ПРАЙМ 05:13
Футбол
«СЭ»: Цорн хочет пригласить в «Спартак» экс-тренера «Шальке» Тедеско
Вчера Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера «Спартака», и руководство клуба ее приняло.
Sports.ru 06:25
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
Lenta.ru 04:02
Авто
Mitsubishi Pajero Sport получил версию в честь нового «Терминатора»
1 октября в российских дилерских центрах появится новая ограниченная версия Mitsubishi Pajero Sport, созданной по мотивам известного блокбастера «Терминатор: Темные судьбы».
32CARS.ru 04:12
Политика
В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве
Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
RT на русском 06:05
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое курирует работу правоохранительных органов, включая прокуратуру и судей.
РБК 28 сентября в 07:33
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Политика
В Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Российская газета 06:26
Армия и оружие
Около 132 тыс. человек призовут в армию осенью
"В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - отметил Бурдинский на брифинге в Москве.
ТАСС 05:58
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Политика
Президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев для консультаций
Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ближайшее время посетит Киев для консультаций с Украиной.
Известия 05:22
Авто
Какие автомобили являются самыми распространенными у молодых россиян
LADA Samara (4,2%), Ford Focus (3,4%) и LADA Priora (2,7%) – самые распространенные автомобили у молодых россиян в возрасте до 35 лет.
Автоновости дня 01:12
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Футбол
Защитник «Локомотива» Чорлука назвал сильные стороны «Атлетико»
1 октября футболисты московского «Локомотива» примут в родных стенах мадридский «Атлетико» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
ProstoProSport 06:50
Политика
Зеленский готовится к официальному визиту в США
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить США с официальным визитом, заявил его помощник Андрей Ермак 29 сентября в эфире телеканала «1+1».
REGNUM 04:30
Политика
Глава Калмыкии собрался нестандартно решать проблемы Элисты
Решение проблем Элисты требует нестандартных решений. Об этом заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.
Известия 06:37
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Культура
На кастинге шоу «Танцы» на ТНТ выступят еще три представителя из Уфы
Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ.
Башинформ 27 сентября в 06:35
Гаджеты
WhatsApp прекращает поддержку устройств на базе iOS 8 и Android Gingerbread
Что касается iOS 8 и Android Gingerbread, то у владельцев устройств с этими ОС есть время до февраля 2020 года, чтобы обновить программную платформу (если это возможно) или приобрести более современное устройство.
3DNews 06:26
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
Курц объявил о победе своей партии на выборах в Австрии
Глава Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о победе своей партии на выборах в Национальный совет страны, об этом 29 сентября сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 14:18
Шоу-бизнес
Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения
Московский Комсомолец 06:45