с чего всё началось

Лидер украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сделала заявление о том, что страна нуждается в стабильных взаимоотношениях с РФ. Информацию об этом предоставили в RT. Она придерживается мнения, что Украине не следовало бы отказываться от диалога с российской стороной.

Глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с РФ

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