с чего всё началось

Ясько добавила, что Россия "так и не выполнила требования резолюции ПАСЕ", которые были одобрены в ответ на "российскую агрессию". Кроме того, отметила депутат, украинская делегация будет обсуждать с партнерами по ПАСЕ последствия возвращения России.

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