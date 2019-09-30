Политика

Газета.RuГазета.RuГлава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Киев должен поддерживать диалог с Москвой. Отказ от общения не приведет "ни к чему хорошему", заявила депутат от партии "Слуга народа".
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с чего всё началось
Политик заявила о готовности работать с российскими коллегами, она призналась, что училась и работала в РФ, а поэтому возможные трудности ее не пугают, передает Российский Диалог со ссылкой на "Левый берег
".
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