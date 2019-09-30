с чего всё началось

Глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Киев должен поддерживать диалог с Москвой. Отказ от общения не приведет "ни к чему хорошему", заявила депутат от партии "Слуга народа".

Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию

Общество Новые правила противопожарного режима запрещают курение на балконах Отмечается, что согласно новым правилам противопожарного режима с 1 октября 2019 г. курящие на балконах граждане будут привлекаться к ответственности в случае пожара, произошедшего по их вине.

Общество В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.

Недвижимость Сбербанк снижает ставки по ипотеке Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Политика Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.

Армия и оружие Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.

Экономика Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Авто Появились фотографии нового Hyundai Tucson Фотошпионам удалось запечатлеть на камеру дорожные испытания модели Hyundai Tucson следующей генерации.

Политика Соотношение сил в мире было изменено Член дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица сообщил, что на международной арене произошла существенная перестановка сил и изменение баланса в международной среде.

Происшествия Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином Актриса Наталья Бочкарева в беседе с Telegram-каналом «Подъем» и «5 каналом» заявила, что не была задержана в ночь на 28 сентября с кокаином.

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Политика МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.

Происшествия Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".

Экономика Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.

Энергетика В Китае обнаружили новое месторождение нефти с запасами в 1 млрд тонн Китайская нефтегазовая компания PetroChina («дочка» CNPC) обнаружила новое месторождение нефти на северо-западе страны с запасами более 1 млрд тонн.

Армия и оружие Сухопутные войска России планируют принять на вооружение электромобили Российские Сухопутные войска прорабатывают возможность использовать электромобили для бесшумного передвижения, рассказал в интервью газете «Красная звезда» главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

Общество Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.