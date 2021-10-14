«Существуют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления, в первую очередь сжиженного газа в Азии, и энергоносителей в целом. Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу», — объяснил Хармс.
Роль России в высоких ценах на газ Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс усомнился в обоснованности обвинений в адрес России и "Газпрома", будто бы спровоцировавших рост цен на газ в Европе, чтобы Берлин и Еврокомиссия ускорили сертификацию "Северного потока-2".
Суд Лос-Анджелеса приговорил в четверг американского магната в сфере недвижимости с состоянием в $100 млн Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению за убийство в 2000 году его близкой знакомой Сюзан Берман.
Как утверждают специалисты портала androidheadlines.com смартфон официально презентуют на мероприятии Samsung Unpacked 2 которое пройдет 20 октября 2021 года, а прямые продажи начнутся 29 октября 2021 года.
Бывший защитник сборной России, московского «ЦСКА», «Челси», «Анжи», московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков рассказал об инциденте, который произошёл с ним и форвардом Самуэлем Это'О во время выступления за клуб из Махачкалы.