Роль России в высоких ценах на газ Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс усомнился в обоснованности обвинений в адрес России и "Газпрома", будто бы спровоцировавших рост цен на газ в Европе, чтобы Берлин и Еврокомиссия ускорили сертификацию "Северного потока-2".

РБК вчера в 13:14