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Глава восточного комитета ФРГ Хармс назвал Россию непричастной к высоким ценам на газ

Россия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе, сказал РБК генеральный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.
РИА Новости
Хармс не согласился с утверждениями, что Россия якобы шантажировала Берлин и Еврокомиссию для ускоренного ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2".
РИА Новости
«Существуют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления, в первую очередь сжиженного газа в Азии, и энергоносителей в целом. Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу», — объяснил Хармс.
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Москва 24

С чего всё началось

Восточный комитет ФРГ назвал Россию непричастной к высоким ценам на газ
Роль России в высоких ценах на газ Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс усомнился в обоснованности обвинений в адрес России и "Газпрома", будто бы спровоцировавших рост цен на газ в Европе, чтобы Берлин и Еврокомиссия ускорили сертификацию "Северного потока-2".
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