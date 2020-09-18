Главам девяти стран присудили Шнобелевскую премию
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Главам девяти стран присудили Шнобелевскую премию
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Главам девяти стран в Гарвардском университете была присуждена Шнобелевская премия за научные достижения с сомнительной ценностью в номинации «Медицинское образование». Список победителей 2020 года опубликован на сайте награды.В источнике
С чего всё началось
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Борис Джонсон и главы еще пяти государств стали лауреатами Шнобелевской премии в области медицинского образования, сообщается
на сайте оргкомитета награды.
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