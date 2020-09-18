Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Главам девяти стран присудили Шнобелевскую премию

Главам девяти стран в Гарвардском университете была присуждена Шнобелевская премия за научные достижения с сомнительной ценностью в номинации «Медицинское образование». Список победителей 2020 года опубликован на сайте награды.В источнике
С чего всё началось
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Борис Джонсон и главы еще пяти государств стали лауреатами Шнобелевской премии в области медицинского образования, сообщается
 на сайте оргкомитета награды.
Forbes02:11
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Пандемия коронавируса в этом году привела к заметному увеличению числа лауреатов шуточной Шнобелевской премии

Эхо Москвы07:11
Газета.Ru

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии

Газета.Ru02:07
Профиль

Путина, Трампа и Джонсона наградили Шнобелевской премией

Профиль19:55
РИА Новости

Главам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

РИА Новости21:42
Общественная служба новостей

Путин, Трамп и Лукашенко стали лауреатами Шнобелевской премии

Общественная служба новостей22:31
Коммерсантъ

Путину и лидерам других стран присудили Шнобелевскую премию из-за пандемии

Коммерсантъ20:54
РБК

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии из-за пандемии

РБК21:48

Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных

Суд будет рассматривать дело Рамиля Шамсутдинова, открывшего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, будет рассмотрено во 2-м Восточном окружном военном суде с участием присяжных заседателей.
РБК06:48
89

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 2416 сентября в 05:35
37

Парламент Татарстана утвердил Песошина в должности премьер-министра

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании регионального парламента в пятницу утвердили кандидатуру Алексея Песошина, предложенную главой республики Рустамом Миннихановым, на должность премьер-министра Татарстана, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:41
13

Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ru04:31
11