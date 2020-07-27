Здоровье
REGNUMГлаве минздрава Свердловской области предрекли отставку
Цветков возглавляет минздрав с 2017 года. Отметим, официальных сведений о его возможном грядущем увольнении пока нет.
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с чего всё началось
Господин Карлов сменит на посту Андрея Цветкова, который возглавлял ведомство с 2017 года.Коммерсантъ Екатеринбург06:52
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Главврач «девятки» подтвердил свое назначение на пост главы свердловского минздрава
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