Здоровье

REGNUMREGNUMГлаве минздрава Свердловской области предрекли отставку

Цветков возглавляет минздрав с 2017 года. Отметим, официальных сведений о его возможном грядущем увольнении пока нет.
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с чего всё началось

Мурашко согласовал Андрея Карлова на пост министра здравоохранения Свердловской области

Господин Карлов сменит на посту Андрея Цветкова, который возглавлял ведомство с 2017 года.
Коммерсантъ Екатеринбург06:52

Подробнее о событии

Главврач «девятки» подтвердил свое назначение на пост главы свердловского минздрава

Европейско-Азиатские новости09:16

Министру здравоохранения Свердловской области нашли замену

РБК Екатеринбург06:32

В свердловском Минздраве опять проверка: Цветков может лишиться должности

ТагилСити.ру07:18

Министра здравоохранения Свердловской области отправят в отставку

Екатеринбург Онлайн07:11

Свердловского министра здравоохранения Андрея Цветкова отправили в отставку

КП - Екатеринбург07:47

Будущий министр здравоохранения Свердловской области подтвердил свое назначение

66.ru07:31

Главе свердловского минздрава нашли замену. Его кандидатуру согласовывают в Москве

URA.Ru05:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:20, Ашберн
Армия и оружие

Появилось фото боевого лазера на подлодке США

Российская газета 03:41
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Футбол

Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»

РИА Новости 09:38
Общество

Во Вьетнаме зарегистрировали более заразный тип коронавируса

Власти Вьетнама объявили о закрытии города Дананг для туристов в связи со вспышкой там нового типа коронавируса SARS-CoV-2, который обладает более высокой заразностью.
Известия 08:54
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Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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Кино

Официально: Netflix анонсировал еще один приквел «Ведьмака»

Netflix официально объявил о начале работ над новым проектом по миру Анджея Сапковского. Речь идёт о шестисерийном мини-сериале.
Российская газета 10:02
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев отказался снимать сына в своем новом шоу на ТНТ

Журналисты «Комсомольской правды» побеседовали с одним из участников съемочного процесса на ТНТ, и собеседник издания рассказал, что Дмитрий даже не рассматривал такой вариант, что, впрочем, вполне понятно, ведь ребёнок уже в этом году пойдёт в первый класс, а Шепелев не хочет для него лишнего общественного внимания.
Bimru.ru 07:55
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Общество

700 человек вышли на акцию в Хабаровске с участием Шнурова

Газета.Ru 10:33
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
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Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Общество

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Общество

Белый дом подтвердил обнаружение коронавируса у советника Трампа

В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сдал положительный тест на коронавирус.
RT на русском 10:40
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Происшествия

Пожар в московском СИЗО-6 локализован

Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
39
Общество

Роспотребнадзор предупредил о рисках, связанных с употреблением рыбы

Употребление в пищу такой продукции чревато заражением паразитами, некоторые из которых могут привести к инвалидности и летальному исходу, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ридус 10:42
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Происшествия

Около 60 полицейских пострадали при беспорядках в Сиэтле

В Сиэтле в ходе беспорядков пострадали почти 60 сотрудников полиции. Одного из них пришлось отправить в больницу.
Телеканал 360° 01:56
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Шоу-бизнес

В 61 год Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2»

Знаменитая актриса и телеведущая Лариса Гузеева станет новой ведущей скандально известного шоу Дом-2.
iReactor вчера в 04:11
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

На выплаты могут рассчитывать пожилые российские граждане, которые работали в течение всего 2019 года. Это будет автоматический перерасчет.
Evo-rus.com 09:47
1,8K
Происшествия

Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 09:52
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Шоу-бизнес

50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой

Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
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Происшествия

ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и Следственным комитетом пресекли деятельность члена террористической организации, планировавшего теракт в одном из мест массового скопления людей в городе Москве.
RT на русском 09:28
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
1,2K
Общество

Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн

Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
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Кино

Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино

Полный ТОП-11 от Тарантино представлен ниже: 1.
Киноафиша России 08:53
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Футбол

РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами

Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем 25 июля в 11:14
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Общество

Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

Piter.tv 06:12
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Политика

США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»

Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
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Шоу-бизнес

Врач назвал причину резкого похудения Милявской

Певица Лолита Милявская заявила, что потеряла вес благодаря эндокринологу, однако врачи уверены, что потерять столько веса естественным путем в ее возрасте невозможно.
Украина.ру 10:33
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Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
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Общество

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
Вести.Ru 09:24
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