Господин Карлов сменит на посту Андрея Цветкова, который возглавлял ведомство с 2017 года.

с чего всё началось

Цветков возглавляет минздрав с 2017 года. Отметим, официальных сведений о его возможном грядущем увольнении пока нет.

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