Здоровье

REGNUMREGNUMГлаве минздрава Свердловской области предрекли отставку

Цветков возглавляет минздрав с 2017 года. Отметим, официальных сведений о его возможном грядущем увольнении пока нет.
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с чего всё началось

Мурашко согласовал Андрея Карлова на пост министра здравоохранения Свердловской области

Господин Карлов сменит на посту Андрея Цветкова, который возглавлял ведомство с 2017 года.
Коммерсантъ Екатеринбург06:52

Подробнее о событии

Свердловского министра здравоохранения Андрея Цветкова отправили в отставку

КП - Екатеринбург07:47

За что уволили главу минздрава. 11 (не только коронавирусных) поводов снять с поста Андрея Цветкова

66.ru12:45

Главврач «девятки» подтвердил свое назначение на пост главы свердловского минздрава

Европейско-Азиатские новости09:16

«Хорошо, что он из педиатров»: онкохирург — про нового министра здравоохранения Свердловской области

Екатеринбург Онлайн12:30

В свердловском Минздраве опять проверка: Цветков может лишиться должности

ТагилСити.ру07:18

Министру здравоохранения Свердловской области нашли замену

РБК Екатеринбург06:32

Главе свердловского минздрава нашли замену. Его кандидатуру согласовывают в Москве

URA.Ru05:00
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:26, Ашберн
Футбол

Агент тренера Мирчи Луческу опроверг его отставку из «Динамо-Киев»

ТАСС Агент футбольного тренера из Румынии Мирчи Луческу опроверг сообщения СМИ об отставке с поста главного тренера киевского "Динамо".
РЕН ТВ 12:16
Общество

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил накануне, что последняя пятидневка июля будет самым теплым периодом в текущем году для континентальной России.
Моя Москва.онлайн 05:31
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о связанных с употреблением рыбы рисках

Как сообщает ToDay News Ufa, Роспотребнадзор утверждает, что употребление в пищу такой рыбы и любой другой рыбной продукции, которая не прошла через кулинарную обработку, чревато заражением различными паразитами, некоторые из которых могут привести к инвалидности и даже летальному исходу.
ToDay News Ufa 11:29
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Здоровье

Пациентке с мочекаменной болезнью отказали в помощи из-за COVID

Поскольку в Екатеринбурге все плановые операции отменены из-за коронавируса, пациентка с мочекаменной болезнью не может получить необходимую ей медицинскую помощь.
Ридус 13:35
Шоу-бизнес

Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке

Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
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Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российская газета 13:05
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Представители Пенсионного фонда России заявили об ожидаемом перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 09:47
1,8K
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
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Происшествия

Пожар в московском СИЗО-6 локализован

Российская газета 12:03
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Футбол

«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена

Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Футбол

Тимо Вернер провёл первую тренировку в «Челси»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер, перешедший из «РБ Лейпциг», провёл первую тренировку в лондонском клубе.
Чемпионат 11:55
Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
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Кино

Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года

Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
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Политика

Порошенко променял акцию протеста своей партии на отдых в Турции

Olena Khudiakova / Keystone Press Agency Экс-президент Украины Петр Порошенко, ныне лидер партии "Европейская солидарность", решил не участвовать в объявленной его однопартийцами акции протеста и улетел отдыхать в Турцию.
РЕН ТВ 09:37
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Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Пенсии россиян будут заморожены в реальном выражении. Теперь идет обеспечение уровня пенсионных выплат не ниже инфляции.
ToDay News Ufa 25 июля в 04:17
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Политика

The Guardian: Европа готовится ко второй волне коронавируса

Европейские страны готовятся встретить вторую волну коронавирусной инфекции и рассматривают возможность введения новых ограничений, пока миллионы людей путешествуют по Европе, находясь в отпусках, пишет газета The Guardian.
Газета.Ru 13:54
Политика

FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
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Технологии

В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса

В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
10
Общество

У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус

Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
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Общество

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля

RT на русском 13:22
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Армия и оружие

Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии

Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
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Общество

Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
7
Общество

Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru 14:04
Общество

Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека

Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
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Игры

Инсайдер рассказал первые подробности об Avowed — новой RPG от Obsidian

CyberSport.ru 09:27
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
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