Здоровье
REGNUMГлаве минздрава Свердловской области предрекли отставку
Цветков возглавляет минздрав с 2017 года. Отметим, официальных сведений о его возможном грядущем увольнении пока нет.
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с чего всё началось
Господин Карлов сменит на посту Андрея Цветкова, который возглавлял ведомство с 2017 года.Коммерсантъ Екатеринбург06:52
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Главврач «девятки» подтвердил свое назначение на пост главы свердловского минздрава
Европейско-Азиатские новости09:16
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:26, Ашберн
Футбол
Агент тренера Мирчи Луческу опроверг его отставку из «Динамо-Киев»
ТАСС Агент футбольного тренера из Румынии Мирчи Луческу опроверг сообщения СМИ об отставке с поста главного тренера киевского "Динамо".
РЕН ТВ 12:16
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил накануне, что последняя пятидневка июля будет самым теплым периодом в текущем году для континентальной России.
Моя Москва.онлайн 05:31
Общество
Роспотребнадзор предупредил о связанных с употреблением рыбы рисках
Как сообщает ToDay News Ufa, Роспотребнадзор утверждает, что употребление в пищу такой рыбы и любой другой рыбной продукции, которая не прошла через кулинарную обработку, чревато заражением различными паразитами, некоторые из которых могут привести к инвалидности и даже летальному исходу.
ToDay News Ufa 11:29
Здоровье
Пациентке с мочекаменной болезнью отказали в помощи из-за COVID
Поскольку в Екатеринбурге все плановые операции отменены из-за коронавируса, пациентка с мочекаменной болезнью не может получить необходимую ей медицинскую помощь.
Ридус 13:35
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российская газета 13:05
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Представители Пенсионного фонда России заявили об ожидаемом перерасчете пенсий для работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 09:47
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Российская газета 12:03
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Футбол
Тимо Вернер провёл первую тренировку в «Челси»
Нападающий «Челси» Тимо Вернер, перешедший из «РБ Лейпциг», провёл первую тренировку в лондонском клубе.
Чемпионат 11:55
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Политика
Порошенко променял акцию протеста своей партии на отдых в Турции
Olena Khudiakova / Keystone Press Agency Экс-президент Украины Петр Порошенко, ныне лидер партии "Европейская солидарность", решил не участвовать в объявленной его однопартийцами акции протеста и улетел отдыхать в Турцию.
РЕН ТВ 09:37
Экономика
Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет
Пенсии россиян будут заморожены в реальном выражении. Теперь идет обеспечение уровня пенсионных выплат не ниже инфляции.
ToDay News Ufa 25 июля в 04:17
Политика
The Guardian: Европа готовится ко второй волне коронавируса
Европейские страны готовятся встретить вторую волну коронавирусной инфекции и рассматривают возможность введения новых ограничений, пока миллионы людей путешествуют по Европе, находясь в отпусках, пишет газета The Guardian.
Газета.Ru 13:54
Политика
FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
Технологии
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
Общество
У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Общество
Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Общество
Библиотеки в РФ обяжут выдавать книги по возрастной маркировке
«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей», — говорится в приказе ведомства.
URA.Ru 14:04
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Игры
Инсайдер рассказал первые подробности об Avowed — новой RPG от Obsidian
CyberSport.ru 09:27
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55