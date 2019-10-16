Футбол

MetaratingsMetaratingsГлаве украинского футбола «дали в морду» на матче с Португалией

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
«Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный. Павелко удалось усмирить только после приезда полиции. О случившемся узнал и президент Украины Владимир Зеленский, которому глава украинского футбола принёс свои извинения.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

На Украине сообщили о драке главы федерации футбола и президента «Динамо»

РБКвчера в 21:27

Скандал в Киеве: VIP-персоны поссорились на матче Украина - Португалия

Газета.Ruвчера в 18:27

Глава украинского футбола «получил в морду» во время матча с Португалией

РИА Новостивчера в 16:48

СМИ: на матче Украина — Португалия произошла драка в VIP-ложе

RT на русскомвчера в 16:09

Главе украинского футбола «дали в морду» на матче с Португалией

Metaratingsвчера в 16:03

Глава украинского футбола «получил в морду» за скандал на матче с Португалией

Lenta.ruвчера в 14:52

Глава Федерации футбола Украины получил «в морду» после конфликта с Суркисом на матче с Португалией

Sport24.ruвчера в 13:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Общество

В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер

REGNUM 14 октября в 04:37
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову

Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник вчера в 18:33
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Армия и оружие

В Венесуэле потерпел крушение Су-30

В Венесуэльских СМИ говорится о том, что боевой самолет Су-30МК2 при взлёте и наборе высоты попросту взорвался по неизвестным причинам.
ГЛАС.RU 02:12
Армия и оружие

Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

РИА Новости вчера в 18:50
Происшествия

Прокурор просит выпустить из СИЗО четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»

Прокуратура ходатайствует об освобождении из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости из Заводского районного суда Кемерово.
РИА Новости 02:20
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Происшествия

В Каталонии в ходе беспорядков пострадали не менее 50 человек

В Испании в результате масштабных акций протеста в городах Каталонии, которые прошли вечером 16 октября, пострадали не менее 52 человек, сообщает El Pais.
REGNUM 01:24
Экономика

Путин подписал закон об исполнении бюджета ПФР за 2018 год

Президент России Владимир Путин подписал законы, утверждающие исполнение бюджетов Пенсионного фонда России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) за 2018 год.
Парламентская газета вчера в 08:25
Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Спорт

Министр спорта РФ прокомментировал слова Гануса в иностранных СМИ

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус своими заявлениями может втянуть российских спортсменов в разбирательства по делам, в которых не представлены очевидные доказательства вины.
ТАСС Спорт вчера в 13:07
Политика

Минюст РФ: ЕСПЧ призывают к вмешательству в международную политику

Если речь идет не о ЕСПЧ, а о международных инвестиционных арбитражах, в которых национальные интересы также защищает Минюст России, то на сегодня в активной стадии находится восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд.
ТАСС 02:00
Единоборства

Американский боксёр Дэй скончался после нокаута

RT на русском 01:49
Экономика

Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации «611 террористов» в Сирии

Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «611 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 15 октября в 13:53
Игры

PlayStation 5 будет поддерживать игры для всех поколений консолей Sony

Компания Sony изначально заявляла о том, что консоль PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4.
iXBT.com вчера в 08:39
Происшествия

В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже

Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Культура

Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Общество

Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия.
Газета.Ru вчера в 21:26
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Лед-2» с Петровым и Тарасовой

16 октября в Сети появился трейлер фильма «Лед 2» с Александром Петровым в главной роли.
Телепрограмма вчера в 16:07
Гаджеты

Смартфон Samsung Glaxy S10+ выдавали за Redmi K30

На этой неделе компания Redmi подтвердила факт разработки смартфона Redmi K30, который получил поддержку сетей пятого поколения, а также сдвоенную фронтальную камеру, расположенную в правом верхнем углу экрана.
iXBT.com 02:31
Политика

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Общество

Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными

Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Политика

РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»

На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Piter.tv вчера в 09:32
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Футбол

Агуэро попал в автомобильную аварию

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку «горожан» в преддверии матча 9-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас», сообщает Mirror.
Чемпионат вчера в 10:35
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное