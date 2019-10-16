Футбол

MetaratingsMetaratingsГлаве украинского футбола «дали в морду» на матче с Португалией

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
«Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный. Павелко удалось усмирить только после приезда полиции. О случившемся узнал и президент Украины Владимир Зеленский, которому глава украинского футбола принёс свои извинения.
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