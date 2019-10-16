«Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный. Павелко удалось усмирить только после приезда полиции. О случившемся узнал и президент Украины Владимир Зеленский, которому глава украинского футбола принёс свои извинения.

Главе украинского футбола «дали в морду» на матче с Португалией

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