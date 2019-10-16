Футбол
MetaratingsГлаве украинского футбола «дали в морду» на матче с Португалией
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
|6′
Тарас Степаненко
|25′
|26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
|27′
|46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
|47′
|56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
|63′
|65′
Рубен Диаш
|68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
|72′
|72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
|73′
Александр Зинченко
|90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
|90′+4′
Виктор Коваленко
|90′+5′
Украина
Расстановка 4‑5‑1
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
3
Пластун
7
Ярмоленко
17
Зинченко
6
Степаненко
8
Малиновский
10
Коноплянка
20
Коваленко
1
Патрисиу
2
Семеду
3
Пепе
4
Диаш
5
Геррейру
16
Фернандеш
11
Брума
13
Перейра
20
Силва
7
Роналду
23
Феликс
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
«Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил достойный ответ в морду», — рассказал Печерный. Павелко удалось усмирить только после приезда полиции. О случившемся узнал и президент Украины Владимир Зеленский, которому глава украинского футбола принёс свои извинения.
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