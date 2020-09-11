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Российская газета
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.В источнике
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RT на русском

В ВКС заявили об отработке США авиаударов по России

RT на русском11:16
РБК

Военные заявили об отработке ВВС США ударов по Калининградской области

РБК09:04
ТАСС

Главком ВКС РФ: бомбардировщики США отрабатывали удары по России из Эстонии и Канады

ТАСС07:01
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Российская газета08:29
РЕН ТВ

Учения американских истребителей у границ РФ назвали провокацией

РЕН ТВ07:27
Вести.Ru

Главком ВКС: американские бомбардировщики учились наносить удары по России

Вести.Ru07:39
РИА Новости

Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ

РИА Новости07:22

Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят на прокатах сборной России

Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, не примут участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию 12-13 сентября.
Фигуристы Тарасова и Морозов не выступят на прокатах сборной России
МК-Спорт12:09

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Кравчук заявил о невозможности выполнить Минские соглашения

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
РИА Новости13:06
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МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права

МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Новый объединенный экзамен на права будет длиться 30 – 40 минут, следует из проекта нового административного регламента МВД.
Коммерсантъ12:32
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Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

Украинская сторона направила ноту в МИД Белоруссии после инцидента с обыском автомобиля посла Украины в республике Игоря Кизима с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, сообщили в МИД Украины.
РИА Новости13:14
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Volkswagen стал одним из лидеров премии «Автомобиль года в России»

Наибольшее количество наград национальной премии «Автомобиль года в России» собрали автомобили Volkswagen и стал «любимой маркой в массовом сегменте», 10 сентября сообщает «Радио 1». Всего за автомобили голосовали в 24 номинациях.
ИА Красная Весна05:21
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