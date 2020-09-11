Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ
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Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.В источнике
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