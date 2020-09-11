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Российская газета
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.В источнике
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REGNUM

Активность разведывательной авиации НАТО возросла на 30% — ВКС РФ

REGNUM19:30
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Российская газетавчера в 08:29
RT на русском

В ВКС заявили об отработке США авиаударов по России

RT на русскомвчера в 11:16
РБК

Военные заявили об отработке ВВС США ударов по Калининградской области

РБКвчера в 09:04
Известия

Генеральская репетиция: США отработали удары по территории России

Известия17:01
ТАСС

Главком ВКС РФ: бомбардировщики США отрабатывали удары по России из Эстонии и Канады

ТАССвчера в 07:01
РИА Новости

Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ

РИА Новостивчера в 07:22

Ученый рассказал, как купить кусочек Луны

Доставленный СССР и США на Землю лунный грунт не продается, но желающие все же могут приобрести кусочек Луны - упавшие на Землю лунные метеориты, однако стоить это будет очень дорого, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
РИА Новости18:09

Минобороны предложило исключить боевые яды из перечня запрещенных

Учитывая изложенное, Минобороны России подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, по которому в вышеупомянутом перечне речь будет идти о средствах защиты от токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров, запасных частях и комплектующих изделиях к этим средствам, а также о нормативно-технической документации на их производство и использование.
РИА Новостивчера в 12:07
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Рогозин: модернизация плавучего космодрома может начаться в ноябре

Работы по восстановлению и модернизации плавучего космодрома «Морской старт» могут начаться в ноябре 2020 года, заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в 5 выпуске видео «Линия генерального» на YouTube.
ИА Красная Весна17:48

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ТАСС, ранее в Министерстве внутренних дел рассказывали, что Марина Певчих, которая сопровождала оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, отказалась давать показания, после чего вылетела в Германию.
ToDay News Ufaвчера в 11:00
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Исследование показало, что россияне стали больше экономить на бензине

Бум внутреннего туризма в России из-за закрытых границ спровоцировал этим летом рост спроса на бензин, показало исследование банка "Русский стандарт", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости20:27