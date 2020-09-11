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Российская газета
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.В источнике
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РБК

Военные заявили об отработке ВВС США ударов по Калининградской области

РБКвчера в 09:04
Известия

Генеральская репетиция: США отработали удары по территории России

Известия17:01
RT на русском

В ВКС заявили об отработке США авиаударов по России

RT на русскомвчера в 11:16
REGNUM

Активность разведывательной авиации НАТО возросла на 30% — ВКС РФ

REGNUM19:30
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Российская газетавчера в 08:29
ТАСС

Главком ВКС РФ: бомбардировщики США отрабатывали удары по России из Эстонии и Канады

ТАССвчера в 07:01
РИА Новости

Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ

РИА Новостивчера в 07:22

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российские ракетный комплекс "Авангард" является "шедевром российской армии", боевые характеристики которого делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба", пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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Рогозин: модернизация плавучего космодрома может начаться в ноябре

Работы по восстановлению и модернизации плавучего космодрома «Морской старт» могут начаться в ноябре 2020 года, заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в 5 выпуске видео «Линия генерального» на YouTube.
ИА Красная Весна17:48
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Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД

Исполнитель роли Майкла в популярном ситкоме «Универ», который в начале лета вылетел на встречную полосу движения Ленинградского шоссе, рассмеялся в суде в ответ на обвинения судьи Головинского района.
Topdaynews.ruвчера в 01:28
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