Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ
Смотрите также
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Больше половины россиян положительно оценили ситуацию в экономике РФ
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Трамп предостерег американцев от беспорядков в день выборов
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Грамотность офицеров древней Иудеи подтвердили надписи на черепках
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в регионы России
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом во втором раунде
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.В источнике
Подробнее о событии