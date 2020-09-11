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Российская газета
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.В источнике
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REGNUM

Активность разведывательной авиации НАТО возросла на 30% — ВКС РФ

REGNUM19:30
ТАСС

Главком ВКС РФ: бомбардировщики США отрабатывали удары по России из Эстонии и Канады

ТАССвчера в 07:01
RT на русском

В ВКС заявили об отработке США авиаударов по России

RT на русскомвчера в 11:16
РБК

Военные заявили об отработке ВВС США ударов по Калининградской области

РБКвчера в 09:04
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Российская газетавчера в 08:29
Известия

Генеральская репетиция: США отработали удары по территории России

Известия17:01
РИА Новости

Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ

РИА Новостивчера в 07:22

Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко

«С учётом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья.В этой связи с обращением родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения К.В. Ярошенко», — заявил Антонов.
RT на русском21:18

Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ru10 сентября в 13:56
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В США раскрыли «неслыханное оружие» Трампа

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость» написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали, во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году.
Известия19:06
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Россия может столкнуться с дефицитом средств для выплат безработным

Москва, 12 сентября 2020, 04:51 — REGNUM Дефицит средств, которые выделяют субъектам РФ для выплаты пособий по безработице, достигнет к концу этого года 54,3 млрд рублей, говорится в проекте распоряжения российского правительства, разработанном Министерством труда РФ.
REGNUM21:51
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Зудилов обозначил условия, при которых не построят церкви в Чите

Председатель комитета градостроительной политики мэрии Читы Александр Зудилов 11 сентября во время общественных слушаний по строительству трёх церквей рассказал корреспонденту ZabNews о том, при каком условии в районе не будет построено духовное учреждение.
Zabnews.ruвчера в 07:10
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ruвчера в 02:25
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«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфаксвчера в 03:58
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