Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ
Смотрите также
В Charite заявили, что не передавали СМИ информацию о Навальном
Козак отметил отсутствие прорывов в переговорах «нормандской четверки»
Смерть эротической модели из Татарстана расследует итальянская полиция
СК возбудил дело по факту истязаний ребенка в Сибири
Опубликован первый трейлер фильма «Дюны» Дени Вильнева
МВД готовит запрос для участия в следствии по Навальному в Германии
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Посол Украины в Минске пригрозил Белоруссии дипломатической войной
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
В Москве два человека пострадали при обрушении потолка в квартире
Звезда «Универа» оштрафован по делу о нарушении ПДД
Первую партию вакцины «Спутник V» направили в регионы России
Дом Наташи Королевой и Сергея Глушко ограбили на 5 миллионов рублей
В Тамбовской области при падении легкомоторного самолета погиб пилот
Стало известно, что Sony положит в коробки с PlayStation 5
Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем
Глава Минобороны РФ впервые высказал опасения по действиям НАТО
Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Козак отметил отсутствие прорывов в переговорах «нормандской четверки»
РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло до 4 968
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
МИД Украины направил Минску ноту из-за инцидента с послом на границе
Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.В источнике
Подробнее о событии