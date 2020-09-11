Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ
Смотрите также
Гаджиев высказался о возможном реванше Исмаилова с Минеевым
Галкин высмеял Лукашенко и «перехваченные Минском разговоры»
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Актриса Екатерина Климова поделилась снимком в «голом» купальнике
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Появилось первое изображение смартфона Xiaomi Mi 10T Pro
Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины
Компания Lucid вывела на тесты 1200-сильный электрический седан Air
Литва признала избранным президентом Белоруссии Светлану Тихановскую
ОЗХО не получила от Германии данных по Навальному
Боец MMA Харитонов дебютировал в боксе и нокаутировал британца
Российский спутник «Экспресс-80» получил повреждения на орбите
Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Российский Су-27 перехватил два военных самолёта США над Чёрным морем
Глава Минобороны РФ впервые высказал опасения по действиям НАТО
Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Козак отметил отсутствие прорывов в переговорах «нормандской четверки»
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
Боец MMA Харитонов дебютировал в боксе и нокаутировал британца
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.В источнике
Подробнее о событии