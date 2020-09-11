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Российская газета
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.В источнике
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RT на русском

В ВКС заявили об отработке США авиаударов по России

RT на русском11:16
РБК

Военные заявили об отработке ВВС США ударов по Калининградской области

РБК09:04
РИА Новости

Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ

РИА Новости07:22
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Российская газета08:29
РЕН ТВ

Учения американских истребителей у границ РФ назвали провокацией

РЕН ТВ07:27
ТАСС

Главком ВКС РФ: бомбардировщики США отрабатывали удары по России из Эстонии и Канады

ТАСС07:01
Вести.Ru

Главком ВКС: американские бомбардировщики учились наносить удары по России

Вести.Ru07:39

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Известия15:16

«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больше всего запомнилась зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня» уже полтора года борется с раком головного мозга и совсем не появляется на публике.
CT news07:47
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Финляндия смягчила ограничения на поездки для туристов

Согласно словам министра транспорта и связи Тимо Харакка, новая модель въезда в страну поможет перейти от слишком жестких ограничений к особой системе, когда туристы будут въезжать в страну из любых других стран, если у него будет отрицательный тест на коронавирус.
ToDay News Ufa08:39

В Белоруссии задержали юриста штаба Бабарико Илью Салея

Юристу штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илье Салею, ранее задержанному в рамках уголовного дела о призывах к захвату власти в стране, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщил РИА Новости в пятницу его адвокат и отец Василий Салей.
РИА Новости14:17