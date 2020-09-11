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Российская газета
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.В источнике
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Вести.Ru

Главком ВКС: американские бомбардировщики учились наносить удары по России

Вести.Ru07:39
РБК

Военные заявили об отработке ВВС США ударов по Калининградской области

РБК09:04
Известия

В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Известия07:39
RT на русском

В ВКС заявили об отработке США авиаударов по России

RT на русском11:16
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Российская газета08:29
ТАСС

Главком ВКС РФ: бомбардировщики США отрабатывали удары по России из Эстонии и Канады

ТАСС07:01
РИА Новости

Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ

РИА Новости07:22

Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.
Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных
Интерфакс11:30
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МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, итоговое решение зависит от действий России.
МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
РБК06:07
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В здании посольства России в Берлине произошло задымление

Несколько пожарных машин подъехали к комплексу зданий посольства РФ в Берлине, полицейские сообщили корреспонденту РИА Новости, что получен сигнал о задымлении "Получен сигнал о задымлении", - заявил сотрудник полиции.
РИА Новости12:37