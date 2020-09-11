Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Военные заявили об отработке ВВС США ударов по Калининградской области

РБК09:04
Известия

В МО объяснили попытки бомбардировщиков США пролететь над Россией

Известия07:39
РИА Новости

Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ

РИА Новости07:22
Российская газета

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Российская газета08:29
RT на русском

В ВКС рассказали о тренировке США авиаударов по России

RT на русском07:12
ТАСС

Главком ВКС РФ: бомбардировщики США отрабатывали удары по России из Эстонии и Канады

ТАСС07:01
Вести.Ru

Главком ВКС: американские бомбардировщики учились наносить удары по России

Вести.Ru07:39

МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ru03:46
1K

Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о досмотре посла Украины

Погранкомитет Белоруссии опроверг досмотр посла Украины Игоря Кизима на границе 5 сентября - по их данным, был произведен только осмотр автомобиля, что не противоречит Венским конвенциям.
РИА Новости10:10
12

Флагман ЧФ «Москва» успешно завершил первые учения после ремонта

Экипаж флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва» впервые после планового ремонта корабля провел учения, на которых успешно сдал элементы курсовой задачи по плаванию и ведению боя одиночным кораблем в Черном море, сообщили в пресс-службе ЧФ.
Взгляд.ру04:14
1

Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
264

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
298

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском07:10
440

Дочь Любови Успенской опубликовала видео с полуголым Цискаридзе

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина опубликовала шуточное видео с артистом балета Николаем Цискаридзе и джазовой певицей Теоной Контридзе, в котором они в одних плавательных костюмах делают танцевальную поддержку.
iReactor04:46
20

Глава комитета Госдумы выступила против поправок в Семейный кодекс

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что предложенные сенаторами поправки в Семейный кодекс, касающиеся брака и усыновления, слишком объемны, изменения должны вноситься постепенно.
РИА Новости11:06
1