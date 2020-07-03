Общество
ТК ЗвездаГлавком ВКС рассказал о развитии аэродромной сети в России
На 25 аэродромах Воздушно-космических сил России ведется реконструкция, два из них – Степь и Воронеж - планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Об этом заявил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.
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Главком ВКС: летные испытания легкой «Ангары» будут включать три пуска
Аргументы и Фактывчера в 18:41
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Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Общество
Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
Наука
Мужчины чаще, чем женщины, считаются гениальными
В серии из пяти исследований, в которые вошли женщины и мужчины, девочки и мальчики (в возрасте девяти и десяти лет), ученые постоянно находили доказательства неявного стереотипа, чаще связывающего гениальность с мужчинами, чем с женщинами.
Машины и Механизмы вчера в 12:39
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Lenta.ru вчера в 12:26
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 19:57
Общество
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции
В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы 01 июля в 15:07
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском вчера в 09:23
Общество
В Москве у четырех сотрудников музеев выявили антитела к коронавирусу
Сегодня внимание привлек один случай, когда из 45 сотрудников музея у четырех человек тесты внезапно выявили антитела, хотя они ранее не болели и не имели никаких симптомов.
РИА Новости вчера в 19:54
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Футбол
Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит»
Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 5 июля.
BetOn вчера в 17:41
Политика
NYT назвала посредника в сговоре ГРУ и талибов
Американская газета The New York Times опубликовала очередную статью, посвященную сговору России с террористическим движением "Талибан" (запрещенным в РФ по решению суда), в рамках которого Москва якобы платила талибам за каждого убитого американского военнослужащего.
Труд вчера в 04:19
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на YouTube-канале коллектива.
ТАСС вчера в 19:11
Общество
Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
РБК вчера в 23:00
Космос
Китайский луноход прошёл 463 метра по обратной стороне Луны
Большая Азия 01 июля в 19:44
Общество
С 1 июля россиян обязали устанавливать умные счетчики
Закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии действует в России с 1 июля.
ToDay News Ufa вчера в 07:27
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Общество
В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
В пресс-службы Минобороны рассказали о самочувствии участвующих в испытаниях вакцины от COVID-19 добровольцев.
Газета.Ru 01:37
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Общество
В Госдуме предложили сделать 1 июля выходным днем навсегда
День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля следует сделать выходным.
URA.Ru 01:23
Происшествия
В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР
Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
Технологии
Роскачество рассказало, как использовать ноутбук в жару
Роскачество рассказало, как правильно эксплуатировать ноутбук в жаркую погоду.
Газета.Ru 01:27
Общество
В Волгограде продлили режим самоизоляции для пенсионеров до 12 июля
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением продлил режим самоизоляции для волгоградских пенсионеров до 12 июля.
Волгоград Онлайн вчера в 16:06
Происшествия
В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски
Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости вчера в 16:50
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:23
Экономика
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09