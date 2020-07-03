На 25 аэродромах Воздушно-космических сил России ведется реконструкция, два из них – Степь и Воронеж - планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Об этом заявил главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

Главком ВКС рассказал о развитии аэродромной сети в России

Общество Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой". 54

Наука Мужчины чаще, чем женщины, считаются гениальными В серии из пяти исследований, в которые вошли женщины и мужчины, девочки и мальчики (в возрасте девяти и десяти лет), ученые постоянно находили доказательства неявного стереотипа, чаще связывающего гениальность с мужчинами, чем с женщинами.

Политика Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. 230

Общество В Москве у четырех сотрудников музеев выявили антитела к коронавирусу Сегодня внимание привлек один случай, когда из 45 сотрудников музея у четырех человек тесты внезапно выявили антитела, хотя они ранее не болели и не имели никаких симптомов. 21

Футбол Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Зенит» Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «бело-голубых» с «Краснодаром», который состоится в воскресенье, 5 июля.

Политика NYT назвала посредника в сговоре ГРУ и талибов Американская газета The New York Times опубликовала очередную статью, посвященную сговору России с террористическим движением "Талибан" (запрещенным в РФ по решению суда), в рамках которого Москва якобы платила талибам за каждого убитого американского военнослужащего. 728

Общество Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам. 21

Общество В Госдуме предложили сделать 1 июля выходным днем навсегда День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля следует сделать выходным.

Происшествия В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки. 11