Армия и оружие
ФАНГлавком ВМФ РФ рассказал об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Один из фрегатов станет первым кораблем Военно-морского флота России, который будет вооружен новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.
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Первым кораблем Военно-морского флота России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", станет один из фрегатов, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. "Циркон" будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов.РИА Новости05:51
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Гиперзвуковую ракету «Циркон» поместят на фрегат Военно-морского флота России
Комсомольская правда06:53
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