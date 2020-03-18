Армия и оружие
Российская газетаГлавком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения. Об этом в интервью "Красной звезде" заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов. По его словам, появление подобных субмарин является требованием времени, необходимым для дальнейшего развития флота.
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с чего всё началось
Подготовка и переподготовка экипажей для атомных подводных лодок 3-го и 4-го поколений и новейших дизель-электрических подводных лодок проходит в специализированных учебных центрах.Красная звездавчера в 17:03
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Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Финансы
Курс доллара превысил 76 рублей
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Футбол
АПЛ может провести оставшиеся матчи без зрителей на нейтральном поле
Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает возможность сыграть оставшиеся матчи чемпионата Англии при закрытых трибунах и на нейтральном поле.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Общество
Вода в каналах Венеции стала чище из-за карантина
В Венеции вода в каналах стала чистой в связи с карантином, введенным из-за коронавируса, сообщает телеканал Москва 24.
Общество
В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом
Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
Игры
Вышел трейлер фантастически красивой игры от авторов «No Man’s Sky»
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
Путин призвал россиян не закупать продукты впрок
"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Политика
Трамп набрал достаточно голосов для выдвижения от республиканцев
Американский лидер Дональд Трамп в ходе праймериз в штатах Иллинойс и Флорида набрал достаточное количество голосов делегатов для выдвижения на следующий президентский срок от Республиканской партии США.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Происшествия
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Здоровье
Переболевший коронавирусом китаец Ван Юньбинь остался в Чите
Гражданин КНР Ван Юньбинь – единственный с подтверждённым диагнозом «коронавирус covid-2019» в Забайкальском крае – после выздоровления остался в Чите.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Политика
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Общество
В Башкирии ввели режим повышенной готовности по коронавирусу
Режим вводится с 18 марта для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Ошибки европейских врачей при лечении коронавируса назвали в Китае
В одном из недавних интервью специалисты из города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, рассказали о том, в чем именно заключалась главная ошибка врачей Европы во время лечения коронавируса.