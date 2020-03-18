Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаГлавком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения. Об этом в интервью "Красной звезде" заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов. По его словам, появление подобных субмарин является требованием времени, необходимым для дальнейшего развития флота.
Читать в источнике
Комментировать11
с чего всё началось

Погружаясь в пучину морскую, они защищают национальные интересы страны

Подготовка и переподготовка экипажей для атомных подводных лодок 3-го и 4-го поколений и новейших дизель-электрических подводных лодок проходит в специализированных учебных центрах.
Красная звездавчера в 17:03

Подробнее о событии

В ВМФ рассказали о разработках подводных лодок пятого поколения

Московский Комсомолецвчера в 18:44

В МВФ России создают подлодки пятого поколения

Комсомольская правдавчера в 23:50

В ВМФ России рассказали о создании подлодок пятого поколения

Известиявчера в 22:08

В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

RT на русскомвчера в 19:30

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Российская газета02:04

Срок службы подлодок проектов 971 и 949 увеличат вдвое благодаря ремонту

ТАССвчера в 18:39

Погружаясь в пучину морскую, они защищают национальные интересы страны

Красная звездавчера в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Финансы

Курс доллара превысил 76 рублей

Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.
RT на русском 03:04
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Футбол

АПЛ может провести оставшиеся матчи без зрителей на нейтральном поле

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) рассматривает возможность сыграть оставшиеся матчи чемпионата Англии при закрытых трибунах и на нейтральном поле.
Газета.Ru 01:31
Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Российская газета 16 марта в 10:18
Общество

Вода в каналах Венеции стала чище из-за карантина

В Венеции вода в каналах стала чистой в связи с карантином, введенным из-за коронавируса, сообщает телеканал Москва 24.
Москва 24 03:00
Общество

В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом

Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
РБК 02:38
Игры

Вышел трейлер фантастически красивой игры от авторов «No Man’s Sky»

Ридус вчера в 19:09
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Общество

Путин призвал россиян не закупать продукты впрок

"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.
Газета.Ru вчера в 11:02
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
РБК 15 марта в 15:31
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Политика

Трамп набрал достаточно голосов для выдвижения от республиканцев

Американский лидер Дональд Трамп в ходе праймериз в штатах Иллинойс и Флорида набрал достаточное количество голосов делегатов для выдвижения на следующий президентский срок от Республиканской партии США.
RT на русском 00:19
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 16 марта в 20:22
Происшествия

Задержание туристки за купание в бассейне на Тенерифе сняли на видео

Lenta.ru 02:51
Происшествия

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
RT на русском 01:35
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Общество

Число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 09:25
Здоровье

Переболевший коронавирусом китаец Ван Юньбинь остался в Чите

Гражданин КНР Ван Юньбинь – единственный с подтверждённым диагнозом «коронавирус covid-2019» в Забайкальском крае – после выздоровления остался в Чите.
Zabnews.ru вчера в 00:58
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru вчера в 10:46
Общество

Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев

Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 16 марта в 14:42
Политика

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
Общество

В Башкирии ввели режим повышенной готовности по коронавирусу

Режим вводится с 18 марта для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекцией.
Эхо Москвы в Уфе 02:31
Здоровье

Ошибки европейских врачей при лечении коронавируса назвали в Китае

В одном из недавних интервью специалисты из города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, рассказали о том, в чем именно заключалась главная ошибка врачей Европы во время лечения коронавируса.
Live24 02:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное