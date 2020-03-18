Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаГлавком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения. Об этом в интервью "Красной звезде" заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов. По его словам, появление подобных субмарин является требованием времени, необходимым для дальнейшего развития флота.
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с чего всё началось

Погружаясь в пучину морскую, они защищают национальные интересы страны

О перспективах развития подводных сил в преддверии профессионального праздника покорителей морских глубин в интервью корреспонденту «Красной звезды» рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай ЕВМЕНОВ.
Красная звездавчера в 17:03

Подробнее о событии

Срок службы атомных подлодок РФ увеличат вдвое

Российская газета03:32

В ВМФ рассказали о разработках подводных лодок пятого поколения

Московский Комсомолецвчера в 18:44

В ВМФ России рассказали о создании подлодок пятого поколения

Известиявчера в 22:08

В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

RT на русскомвчера в 19:30

В МВФ России создают подлодки пятого поколения

Комсомольская правдавчера в 23:50

Срок службы подлодок проектов 971 и 949 увеличат вдвое благодаря ремонту

ТАССвчера в 18:39

Оплот России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Красная звездавчера в 17:02
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Экономика

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
ТАСС 04:11
Общество

«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 03:13
Происшествия

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
RT на русском 01:35
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

В Алтайском крае вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Алтайском крае вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса.
КП - Барнаул 04:30
Общество

В России скончался писатель Эдуард Лимонов

Мойка78 вчера в 13:22
Космос

Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года

По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Инфорос вчера в 03:48
Здоровье

В Оренбуржье 59 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

В медорганизациях Оренбургской области по состоянию на 16 марта под наблюдением из-за коронавируса находятся 59 человек.
Orenonline.ru 16 марта в 08:31
Происшествия

В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую

В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Газета.Ru 04:20
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности

Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
OAnews 16 марта в 05:07
Политика

Евросоюз закрывает границы для иностранцев

В ЕС приняли решение закрыть въезд для граждан стран, которые не входят в Евросоюз.
Капитал страны 01:48
Общество

Власти Новосибирской области ввели режим повышенной готовности

Власти Новосибирской области ввели режим повышенной готовности. Это связано с опасностью эпидемии коронавируса COVID-9.
Любимый город 04:16
Шоу-бизнес

Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь

Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Rostov.ru 16 марта в 16:31
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус

Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске, установили.
РБК вчера в 18:55
Общество

В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах

Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.
REGNUM вчера в 23:16
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия вчера в 06:28
Общество

СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Известия 02:50
Общество

СМИ назвали возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Многие европейские туристы могли заразиться коронавирусом нового типа на австрийском горнолыжном курорте Ишгль.
Rambler News Service 04:25
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов прояснил ситуацию по бою с Тони Фергюсоном

FightTime.ru 01:46
Политика

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Экономика

Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ

Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
vtomske.ru 00:00
Общество

Путин призвал население не закупать продукты впрок

Москва, 17 марта 2020, 15:19 — REGNUM Российские магазины стабильно снабжаются продовольствием, необходимости тратить деньги на закупку продуктов впрок нет.
REGNUM вчера в 08:19
Общество

«Вон пошел»: Соловьев выгнал из студии украинца

Журналист Владимир Соловьев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии своего шоу на канале «Россия» в ходе обсуждения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Рамблер 03:04
Общество

Челябинцы застряли на Филиппинах из-за коронавируса

Уральский меридиан 01:41
Армия и оружие

«Россия бросила их»: Украинцам рассказали о беглых заражённых из Донбасса

Разумеется, Россию в очередной раз называли страной-оккупантом, из-за которой в отдельных районах Донецкой и Луганской областей была якобы отменена ротация.
Царьград вчера в 12:40
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