Армия и оружие
Российская газетаГлавком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения. Об этом в интервью "Красной звезде" заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов. По его словам, появление подобных субмарин является требованием времени, необходимым для дальнейшего развития флота.
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с чего всё началось
О перспективах развития подводных сил в преддверии профессионального праздника покорителей морских глубин в интервью корреспонденту «Красной звезды» рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай ЕВМЕНОВ.Красная звездавчера в 17:03
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Экономика
Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным
Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
Финансы
Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года
Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Общество
В Алтайском крае вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Алтайском крае вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Общество
В России скончался писатель Эдуард Лимонов
Космос
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года
По данным руководителя отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игоря Митрофанова, ожидается, что 1 октября 2021 года на Луну будет запущен первый в истории новейшей России отечественный космический аппарат "Луна-25", сообщает РИА Новости.
Здоровье
В Оренбуржье 59 человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
В медорганизациях Оренбургской области по состоянию на 16 марта под наблюдением из-за коронавируса находятся 59 человек.
Происшествия
В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую
В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности
Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
Политика
Евросоюз закрывает границы для иностранцев
В ЕС приняли решение закрыть въезд для граждан стран, которые не входят в Евросоюз.
Общество
Власти Новосибирской области ввели режим повышенной готовности
Власти Новосибирской области ввели режим повышенной готовности. Это связано с опасностью эпидемии коронавируса COVID-9.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь
Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Происшествия
В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус
Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске, установили.
Общество
В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах
Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Общество
СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
Общество
СМИ назвали возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Многие европейские туристы могли заразиться коронавирусом нового типа на австрийском горнолыжном курорте Ишгль.
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Общество
Путин призвал население не закупать продукты впрок
Москва, 17 марта 2020, 15:19 — REGNUM Российские магазины стабильно снабжаются продовольствием, необходимости тратить деньги на закупку продуктов впрок нет.
Общество
«Вон пошел»: Соловьев выгнал из студии украинца
Журналист Владимир Соловьев выгнал украинского политолога Вячеслава Ковтуна из студии своего шоу на канале «Россия» в ходе обсуждения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Челябинцы застряли на Филиппинах из-за коронавируса
Армия и оружие
«Россия бросила их»: Украинцам рассказали о беглых заражённых из Донбасса
Разумеется, Россию в очередной раз называли страной-оккупантом, из-за которой в отдельных районах Донецкой и Луганской областей была якобы отменена ротация.