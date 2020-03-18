О перспективах развития подводных сил в преддверии профессионального праздника покорителей морских глубин в интервью корреспонденту «Красной звезды» рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай ЕВМЕНОВ.

с чего всё началось

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения. Об этом в интервью "Красной звезде" заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов. По его словам, появление подобных субмарин является требованием времени, необходимым для дальнейшего развития флота.

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