Армия и оружие
REGNUMГлавком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов в опубликованном 30 октября интервью изданию «Красная звезда».
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с чего всё началось
Сегодня в частях и на кораблях Военно-морского флота России профессиональный праздник отмечают моряки-надводники. 30 октября – День моряка-надводника В этом году исполняется 323 года со дня зарождения российского флота.Красная звездавчера в 17:03
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Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Общество
Драгоценности певицы Людмилы Зыкиной выставят на аукцион
Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной планируется выставить на аукцион в начале декабря.
REGNUM 02:43
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Общество
Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК
Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Коммерсантъ 03:55
Кино
Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»
По данным THR, новость об отказе от первого пилота появилась на фоне сообщений о том, что телеканал приблизился к соглашению о создании второго приквела «Игры престолов», посвященного правлению династии королей Таргариенов до событий оригинального сериала.
РБК вчера в 20:33
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Футбол
Выбор сделан: Моуринью определился с местом продолжения карьеры
Согласно информации источника, 56-летний наставник собирается возобновить карьеру в английской Премьер-лиге.
Евро-футбол.ру 03:14
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
РИА Новости 03:18
Политика
Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Московский Комсомолец 03:37
Происшествия
В Твери опрокинулся пассажирский автобус
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на бок.
ТАСС 04:35
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Политика
В МИД России заявили, что говорить о датах нормандского формата рано
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что пока рано говорить о сроках проведения саммита в нормандском формате, поскольку процесс разведения сил в Донбассе только начался.
RT на русском 04:37
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Армия и оружие
ВВС США намерены использовать российские вертолеты Ми-24 на учениях
Американские ВВС занимаются поиском подрядчиков для поставок на их учения «по противодействию воздушной поддержке противника» российских вертолетов Ми-24.
REGNUM 01:19
Происшествия
Российского полицейского уволили за фото сотрудников ФСБ с бандитами
Капитана полиции из Новосибирска Станислава Кулькова уволили из уголовного розыска по борьбе с этнической преступностью за фотографии сотрудников ФСБ с представителями преступной группировки.
Lenta.ru 03:08
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Общество
Квартиру Пушкина выставили на продажу в Санкт-Петербурге
В Петербурге выставлена на продажу 100-метровая квартира, где Пушкин закончил работу над «Пиковой дамой» и «Капитанской дочкой», а также начал свою издательскую деятельность.
Lenta.ru 03:49
Шоу-бизнес
О болезни Андрея Аршавина рассказала Юлия Барановская
В эфире youtube-шоу Юлия призналась, что Андрей Аршавин уже шесть лет не интересуется жизнью детей.
Privet-Rostov.ru 04:44
Экономика
Деньги играющих на бирже россиян защитят
В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
Lenta.ru 04:36
Экономика
Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
Газета.Ru вчера в 16:27
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
РБК 01:00
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК 28 октября в 17:00
Футбол
«Барселона» разгромила «Вальядолид» в чемпионате Испании
В поединке 11-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вальядолид».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 18:15
Киберспорт
В Steam появятся игры Electronic Arts
Компании Electronic Arts и Valve достигли соглашения, в результате которого игры EA появятся на торговой площадке Steam, а также будет доступна цифровая подписка EA Access, ранее доступная только в Origin.
Inc-news.ru вчера в 14:14
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия вчера в 06:12
Единоборства
В UFC готовят бой Нурмагомедова и Фергюсона
Sputnik Таджикистан 04:04
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Дни.ру 03:47
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
РБК вчера в 22:52