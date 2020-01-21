Армия и оружие

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Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов. Об этом «РИА Новости» рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. «Циркон» будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов.
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В ВМФ рассказали о перспективах вооружения фрегатов «Цирконом»

Первым кораблем Военно-морского флота России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", станет один из фрегатов, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. "Циркон" будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов.
РИА Новости05:51

Подробнее о событии

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

РБК07:11

В ВМФ рассказали о перспективах вооружения фрегатов «Цирконом»

РИА Новости05:51

В МВФ рассказали о перспективах вооружения кораблей «Цирконом»

Московский Комсомолец06:20

Ракету «Циркон» примут на вооружение в ближайшие годы — главком ВМФ России

REGNUM06:04

Российский фрегат оснастят гиперзвуковым «Цирконом»

РЕН ТВ05:57

Глава ВМФ рассказал о перспективах вооружения кораблей «Цирконом»

RT на русском05:53

Гиперзвуковую ракету «Циркон» поместят на фрегат Военно-морского флота России

Комсомольская правда06:53
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