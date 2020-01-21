Первым кораблем Военно-морского флота России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", станет один из фрегатов, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. "Циркон" будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов.

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Первым кораблем, который оснастят новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов. Об этом «РИА Новости» рассказал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. «Циркон» будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов.

Главком ВМФ назвал первый корабль с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

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