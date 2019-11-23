Армия и оружие
REGNUMГлавком ВМС США отказал Трампу в защите морпеха Галлахера
Морской пехотинец Эдвард Галлахер предстанет перед специальной комиссией, несмотря на попытки президент США Дональд Трамп защитить военного. Об этом 22 ноября заявил главнокомандующий военно-морскими силами США Ричард Спенсер, сообщает Reuters.
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Главком ВМС США отказался прислушиваться к мнению Трампа по делу пехотинца
Евразия Dailyвчера в 21:56
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